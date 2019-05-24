شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع الطلبات الحكومية لبيانات مستخدمى فيس بوك بنسبة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول كبير فى شركة فيس بوك، عن ازدياد الطلبات الحكومية لبيانات مستخدمى فيسبوك على مستوى العالم بنسبة 7% فى النصف الثانى من عام 2018 مع احتلال الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة فى قائمة الدول التى تطلب من عملاق الشبكات الاجتماعية الكشف عن التفاصيل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة فيس بوك أنها تأخذ بجدية الالتزام بالشفافية فى الشركة، فيما قال جاى روزن، نائب رئيس قطاع النزاهة بفيس بوك، أنه فى النصف الثانى من عام 2018، زادت الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين على مستوى العالم بنسبة % من 103،815 إلى 110،634.

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وقال فى بيان على موقع الشركة على الإنترنت "هذه الزيادة تعكس النمو الطبيعى للنصف الثانى مقارنة بفترات التقارير السابقة"، وذلك من إجمالى حجم التداول، تواصل الولايات المتحدة تقديم أكبر عدد من الطلبات، تليها الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأضاف أنه خلال النصف الثانى من عام 2018، زاد حجم قيود المحتوى بناءً على القانون المحلى على مستوى العالم بنسبة 135 فى المائة من 153737 إلى 35972.

واستكمل: "كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسى بـ 16،600 عنصر قمنا بتقييدها فى الهند بناءً على أمر من المحكمة العليا فى دلهى بخصوص المطالبات المقدمة بشأن منتجات PepsiCo"، كما أضفنا اختراقًا جديدًا لقيود المحتوى حسب المنتج - Facebook وInstagram - وأنواع محتواها - مثل الصفحات والملفات الشخصية والتعليقات - لكل منصة".

كذلك يراقب التقرير أيضًا تقارير عن اضطرابات الإنترنت المؤقتة المحددة والتى تؤثر على توفر منتجات فيس بوك، حيث جاء فيه:"فى النصف الثانى من عام 2018، حددنا 53 تعطلًا لخدمات فيس بوك فى تسع دول، مقارنة بـ 48 تعطلًا فى ثمانى دول فى النصف الأول من عام 2018، وفى هذا النصف، استحوذت الهند على 85 فى المائة من إجمالى التعطيلات العالمية الجديدة".