شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تبحث عن متجر جديد.. وAptoide على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت شركة Huawei خلال الفترة الأخيرة من عاصفة قوية على أعقاب الضربات التى وجهتها لها الولايات المتحدة، إضافة إلى إعلان العديد من الشركات الكبرى أمثال جوجل ومايكروسوفت، أنها ستتوقف عن التعامل مع الشركة الصينية، وهو الامر الذى سبب الكثير من المشاكل للشركة، بما فى ذلك التأثير على إنتاجها، فضلا عن بيئة العمل الخاصة ببرامجها، وتحديدا حظر الوصول إلى متجر أندرويد الرسمى "بلاى ستور".

وبحسب موقع xda-developers للمطورين، فإنه يقال إن Huawei تجرى حاليا مباحثات مع متجر التطبيقات البديل Aptoide، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما إذا كان الأمر سينتهى باستضافة تطبيقات الشركة على متجر Aptoide، أو إذا ما كان المتجر البديل سيتم تحميله مسبقًا على أجهزة الشركة.

لكن ينبغى ملاحظة أن Aptoide ليس متجر تطبيقات رسمى، وهو ما يعنى أنه من النادر أن يتم تحميل التطبيقات بواسطة المطورين أنفسهم، كذلك فإنه لا يأخذ فى الاعتبار القيود الإقليمية أو قيود الأجهزة، كما يتيح أيضا للمطورين تنزيل إصدارات غير مستقرة، مما يحبط الأشخاص الذين اعتادوا على استخدام متجر بلاى ستور.