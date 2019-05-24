تحديث جديد سيصل إلى الهاتف OnePlus 7 Pro قريبًا لتحسين أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر OnePlus 7 Pro هاتفًا رائدًا بالفعل، ولكن سعره ينافس بعض من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم، لذا تحتاج الشركة إلى إستخلاص كل جزء من الأداء من هاتفها الجديد. تُعد الكاميرا واحدة من المناطق التي يتعثر فيها حتى الكبار، ولكن تعد شركة OnePlus بمعالجة ذلك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

تقوم الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro بعمل جيد في جميع السيناريوهات تقريبًا، ولكن شركة OnePlus تواجه صعوبة في التنافس مع الأفضل في القطاع مثل +Galaxy S10 و Huawei P30 Pro، على سبيل المثال لا الحصر.

إشتكى الكثير من المستخدمين الأوائل في منتديات OnePlus من الجودة الإجمالية للكاميرا وأكد ممثل الشركة أن فريق المطورين يعمل على إصلاح الكاميرا، وهو الإصلاح الذين ينبغي أن يتم إصداره في الأسبوع القادم. ووفقا لشركة OnePlus، فقد صرحت بالقول :

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” يعمل فريق الكاميرا طوال الوقت على تحليل المشاكل وحلها. يحتوي كل تحديث للنظام على كود من الكاميرا لتحسين جودة الكاميرا. أعتقد أن بعضًا منكم تلقى تحديثًا عندما تحصل على OnePlus 7 Pro. هذا تحديث مهم للكاميرا وأعتقد أنك لا تريد تفويته. وعلاوة على ذلك، نحن نعمل على التحديث القادم الذي سيتم طرحه في غضون أسبوع أو نحو ذلك. يحتوي هذا التحديث على تحسينات لتأثير HDR ووضع Nightscape Mode، والمزيد من التعديلات بناءً على بعض التعليقات منكم ومن المراجعين. بناء على إختباراتنا، الصور تبدو أفضل بكثير “.

بناءً على ما يمكننا جمعه، يجب أن يحسن التحديث القادم النطاق الديناميكي وأن يجعل وضع Nightscape Mode أفضل قليلاً، فهو في وضعيته الحالية يبتعد عن Huawei و Google.