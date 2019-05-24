الحكومة الأمريكية تضغط على كوريا الجنوبية للتخلي عن منتجات Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس لدى الحكومة الأمريكية أي خطط لوقف حملتها المتصاعدة ضد شركة Huawei للحصول على ما تريده من الصين في الحرب التجارية الجارية بينهما. أفادت وكالة الأنباء رويترز أن مسؤولا في وزارة الخاريجة الأمريكية قال في إجتماع مع نظرائه من كوريا الجنوبية أنه لا ينبغي على شركة الإتصالات الكورية الجنوبية +LG U العمل في المناطق الحساسة، لأن هذه الأخيرة تستخدم معدات Huawei.

وقال بيان رسمي صادر عن شركة الإتصالات الكورية الجنوبية أنه لا توجد طلبات رسمية من وزارات الخارجية الكورية الجنوبية أو الأمريكية. ومع ذلك، تضغط واشنطن على حلفائها لإبعاد Huawei عن بناء الشبكات الخاصة بها، وقد وصلت هذه الضغوطات إلى ذروتها عندما منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات مثل كوالكوم وجوجل من التعامل مع شركة Huawei.

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قد تكون كوريا الجنوبية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الصين تظل أكبر سوق في آسيا تصدر إليه منتجاتها. وحصلت وكالة الأنباء رويترز على بيانات حكومية من العاصمة الكورية الجنوبية سيول تقول بأن ربع الصادرات الكورية الجنوبية تقريبًا كانت متجهة إلى الصين. وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قالت ببساطة أنها على دراية بالموقف الأمريكي بشأن حماية وتأمين معدات 5G.