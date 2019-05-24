تقرير جديد يقترح قدوم Galaxy A70S هذا العام مع كاميرا بدقة 64 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال الهاتف Samsung Galaxy A70 جديدًا على الرفوف، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن هذا الهاتف على وشك تلقي ترقية على مستوى العتاد من خلال الكشف عن Galaxy A70S. ويقال بأن هذا الأخير سيبرز بين الحشد لأنه سيضم كاميرا تمتاز بدقة 64 ميغابكسل.

ووفقا لمصادر مطلعة على المسألة، فيبدو أنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A70S في النصف الثاني من هذا العام مع المستشعر 64MP ISOCELL GW1 الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخرًا. هذا عبارة عن مستشعر كبير جدًا مدعوم بتكنولوجيا البكسلات المتراصة Tetracell التي تعمل على جمع أربع بكسلات متجاورة لتشكيل بكسل واحد كبير للحصول على أفضل اللقطات الممكنة وتقليل الضوضاء في البيئات المنخفضة الإضاءة وتقديم نطاق ديناميكي أفضل.

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كل هذا يبدو منطقيًا لأن هذا يتماشى مع إستراتيجية سامسونج الجديدة المتمثلة في إستخدام التقنيات الجديدة في هواتفها الذكية المتوسطة قبل أن تقوم بجلبها إلى هواتفها الذكية الرائدة. هذا يعني أيضًا أن هذا المستشعر قد يشق طريقه إلى Galaxy Note 10 كذلك.