سلسلة هواتف Galaxy S10 Series تحصل على تحديث ضخم لتعزيز أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - عملت شركة سامسونج على تعزيز الكاميرا في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series مع التحديث الأخير. يعتبر المستخدمين في سويسرا من أوائل المستخدمين الذين تلقوا هذا التحديث الجديد والذي يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، جنبا إلى جنب مع تحسينات كبيرة للوضع الليلي Night Mode مع العلم بأنه يجلب معه كذلك خيارات جديدة لخاصية Live Focus.

عندما تم إطلاقها، كانت هواتف Galaxy S10 تأتي مع وضع Bright Night الذي كان أداؤه ضعيفًا مقارنة مع أوضاع التصوير الليلية الرائجة الأخرى. قامت شركة سامسونج بعد ذلك بإضافة الوضع الليلي Night Mode من أجل خفض مستويات الضوضاء وإطالة سرعة الغالق مما أدى إلى الحصول على صور أفضل بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون قادرًا على إستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية في الوضع الليلي Night Mode.

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التغيير المفيد الآخر الذي يأتي به هذا التحديث هو خيار إستخدام الكاميرا المقربة في Galaxy S10 و +Galaxy S10 لإلتقاط الصور في وضع Live Focus. الآن ستتمكن من الإقتراب من الأشياء الخاصة بك للحصول على طمس أفضل للخلفية. ونظرًا إلى أنه يتم بالفعل إصدار هذا التحديث الآن للمستخدمين في سويسرا، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذا التحديث لبقية ملاك هواتف Galaxy S10 في جميع أنحاء العالم.