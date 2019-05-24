فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أبلغناكم عن صورة للهاتف Redmi K20 تؤكد أنه سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب. الآن، نحن ننظر إلى صورة أخرى للهاتف Redmi K20 تعرض لنا كيف سيبدو هذا الجهاز من الخلف.
كما ترون، سيأتي الهاتف Redmi K20 مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج مع لون متدرج. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Redmi K20 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مكدسة بوضعية عمودية مع فصل واحدة من الكاميرات الثلاثة عن الكاميرات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا أن ترى أنه تم وضع زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيمن من الهاتف Redmi K20.
وكما أخبرناكم من قبل، فسوف يتم الكشف عن الهاتف Redmi K20 في اليوم 28 من شهر مايو الجاري، وسيأتي مع المعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، وبطارية بسعة 4000mAh. سوف يضم الهاتف كذلك شاشة خالية من القطع أو الثقب، والجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Redmi K20 يظهر في صورة رسمية مع تصميم متدرج وثلاث كاميرات في الخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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