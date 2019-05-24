شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة الليل والنهار فى صورة واحدة.. شاهد خط ظل الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا صورة مفصلة تظهر الأرض وهى تنتقل من النهار إلى الليل، ويمكن رؤية مناظر شاملة للكوكب، وكذلك "خط الظل" للأرض، وهو مشهد نادر حيث يمكن رؤية الانقسام بين الليل والنهار بالعين المجردة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقطت هذه الصورة المذهلة من جانب رائدة الفضاء كريستينا هاموك كوتش على متن محطة الفضاء الدولية.



محطة الفضاء الدولية

ونشرت كوتش الصورة على حسابها الشخصي على تويتر، مشيرة إلى أنه لا يمكن رؤية هذا المنظر من خارج العالم إلا من جانب رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية فقط مرتين فى العام.

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وكتبت كوتش "مرتين فقط كل عام، يحدث في مدار محطة الفضاء محاذاة خط الظل على الأرض".



صورة ناسا للنهار والليل

وتدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على بعد حوالي 220 ميلًا وتستكمل رحلة واحدة حول كوكبنا كل 92 دقيقة، وفقًا لوكالة ناسا، حيث تسافر بسرعة مذهلة تبلغ 17200 ميل في الساعة، مما يسمح لرواد الفضاء بالقدرة على رؤية ما يصل إلى 15 أو 16 شروق للشمس وغروبها كل يوم.

وما يصل إلى عشرات الآلاف من غروب الشمس وشروقها على مدار السنة، على سبيل المثال، لاحظ رائد الفضاء الأمريكي المتقاعد سكوت كيلي 10.944 ألف شروقًا وغروبًا خلال عامه في الفضاء.