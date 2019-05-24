- 1/2
- 2/2
كتبت امانى فلفل
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا السبت، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.
وأشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأكدت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا.
كانت هذه تفاصيل خبر العظمى في القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.