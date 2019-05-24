العظمى في القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا

كتبت امانى فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا السبت، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأكدت أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا.