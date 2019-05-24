شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى: نظام تشغيلنا الخاص سيكون جاهزا لاستبدال الأندرويد بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس قسم المستهلكين فى شركة هواوى الصينية، ريتشارد يو، أن الشركة ستكون على استعداد للبدء فى طرح نظام التشغيل الخاص بها فى خريف هذا العام، وفى حديثه إلى موقع CNBC، قال "يو" إن نظام التشغيل لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة سيكون جاهزًا بحلول الربع الرابع من هذا العام لإطلاقه فى الصين إذا تم حظر الشركة من استخدام برامج جوجل ومايكروسوفت.

وسيتعين على المستخدمين خارج الصين الانتظار لفترة أطول قليلاً، إذ أوضح "يو" إن نظام تشغيل Huawei سيكون جاهزًا بحلول الربع الأول أو الثانى من عام 2020 للمستخدمين خارج الصين.



هواوى

وأشار أيضا إلى أن متجر تطبيقات هواوى الخاص المسمى App Gallery سيكون متاحًا على نظام التشغيل الجديد، وقال يو "لا نزال ملتزمين مع مايكروسوفت ويندوز وجوجل أندرويد، لكن إذا لم نتمكن من استخدام تلك البرامج، فستعد هواوى الخطة البديلة لاستخدام نظام التشغيل الخاص بها".

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وأضاف أن الشركة تفضل عدم تطبيق نظام التشغيل الخاص بها ولا تريد أن تفعل هذا لكنها ستضطر للقيام بذلك بسبب الحكومة الأمريكية.

وسبق وأعلنت جوجل أنها ستعمل على فصل Huawei عن نظام التشغيل أندرويد الخاص بها بعد أن وضعت وزارة التجارة الأمريكية الشركة على "قائمة الكيانات" مما يعنى أن الشركات الأمريكية يجب أن تحصل على إذن حكومى قبل التعامل مع الشركة الصينية.

ثم منحت الإدارة ترخيصًا لمدة 90 يومًا لشركة هواوى، ما يتيح لشركة جوجل تعليق نظام أندرويد على الأجهزة، وبدون الأندرويد، يمكن لملايين من عملاء هواوى أن يفقدوا إمكانية الوصول إلى تحديثات الأمان ويعانون من اضطرابات أخرى.