شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف 18 كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء فى معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسى (MPS)، وجامعة جوجتن ومرصد سونبيرج 18 كوكبًا بحجم الأرض خارج النظام الشمسى.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" أعاد الباحثون تحليل جزء من البيانات من تلسكوب كبلر الفضائى التابع لناسا باستخدام طريقة جديدة وأكثر حساسية طوروها.

ويقدر الفريق أن طريقتهم الجديدة لديها القدرة على العثور على أكثر من 100 من الكواكب الخارجية الإضافية فى مجموعة بيانات مهمة لكبلر بأكملها.

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كواكب خارجية

وهناك أكثر من 4000 كواكب يدور حول النجوم خارج نظامنا الشمسى حتى الآن، ومن بين هذه الكواكب الخارجية هناك نحو 96% أكبر بكثير من كوكبنا، ومعظمهم أكثر قابلية للمقارنة مع نبتون أو كوكب المشترى.

ومن المحتمل ألا تعكس هذه النسبة المئوية الظروف الحقيقية فى الفضاء، لأن تتبع الكواكب الصغيرة أصعب بكثير من تتبع الكواكب الكبيرة، لكن العوالم الصغيرة هى أهداف رائعة فى البحث عن كواكب شبيهة بالأرض يمكن أن تكون صالحة للسكن خارج النظام الشمسى.

وتندرج العوالم الثمانية عشر المكتشفة حديثًا ضمن فئة الكواكب الأرضية، فى حين أن بعضا منها يقل كثيرا عن الأرض فأصغرها هو فقط 69% من حجم الأرض.