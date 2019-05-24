المحكمة الأمريكية تتهم كوالكوم بالإحتكار، وتفرض عليها إعادة التفاوض على الصفقات

فاطمة أيت طالب - دبي - النزاع بين لجنة التجارة الفيدرالية وشركة كوالكوم الرائدة في مجال تصميم المعالجات والرقاقات إنتهى الآن. قضت المحكمة بأنه يتوجب على شركة كوالكوم أن توقف ممارستها المتمثلة في تجميع التراخيص مع الأجهزة. جاء في الحكم أن ممارسات الشركة ” خنقت المنافسة ” وأن معدلات الفائدة كانت ” مرتفعة بشكل غير معقول “.

بالإضافة إلى إعتبار ذلك إحتكارًا، فقد أوضحت القاضية Lucy Koh أيضًا أنه يتعين على شركة كوالكوم إعادة المفاوضات بشأن صفقاتها وترتيباتها الحصرية. لضمان إمتثال شركة كوالكوم للحكم، سيكون هناك مراقبون داخل شركة كوالكوم على مدار السنوات السبعة القادمة. هناك أيضًا حكم يمنع شركة كوالكوم من إيقاف التعاون بين المنافسين والشركاء في التحقيقات الحكومية.

كانت العديد من الإتهامات ضمن القائمة جزءًا من النزاع القضائي الذي كان بين كوالكوم وآبل أيضًا، ولكن الشركتين وصلتا إلى إتفاق خارج المحكمة في أعقاب حاجة شركة آبل إلى مودمات 5G من أجل الجيل المقبل من هواتف iPhone، وخصوصا بعدما خرجت شركة Intel من سوق مودمات 5G المصممة للهواتف الذكية. إنخفضت أسهم شركة كوالكوم بنسبة 13 في المئة ردًا على الأخبار، ولكن الشركة أصدرت بيانًا رسميًا عارضت فيه الأحكام الصادرة قائلة أنها ستستأنف الحكم.