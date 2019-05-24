شاشة LG UltraFine تظهر من جديد على المتجر الرسمي لشركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لبعض التقارير السابقة، فقد تردد أن شركة آبل قامت بسحب شاشات LG UltraFine من متاجرها. لقد بدأ ذلك مع شاشة LG UltraFine 4K لينطبق نفس الأمر بعد ذلك على شاشة LG UltraFine 5K في وقت لاحق. كانت هناك تكهنات بأن شركة آبل قررت سحب هذه الشاشات التابعة لشركة LG من متاجرها إستعدادًا لإطلاق شاشتها الخاصة الجديدة التي تردد بأنها ستمتاز بحجم 32 إنش وبدقة 6K.

ومع ذلك، يبدو أن تلك التكهنات كانت خاطئة. ووفقا للتقارير، فقد بدأت متاجر آبل على شبكة الإنترنت في بيع شاشات LG UltraFine مرة أخرى، ولكن هناك أمر ينبغي أخذ بعين الإعتبار. الشاشة التي تبيعها شركة آبل الآن ليست من طراز LG UltraFine 4K أو LG UltraFine 5K، وإنما شاشة أخرى مختلفة تمتاز بحجم 23.7 إنش وبدقة 4K تحمل بدورها العلامة التجارية LG UltraFine.

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لسنا متأكدين من سبب إستبدال شركة آبل للطرازات القديمة بهذا الطراز الجديد، ولكن ربما قامت شركة LG بإيقاف إنتاج الطرازات السابقة. وبالنسبة للمواصفات، فهذه الشاشة الجديدة تمتاز بدقة 2160×3840 بكسل، وهي دقة أدنى من شاشة LG UltraFine 4K السابقة التي تمتاز بدقة 2304×4096 بكسل.

بخلاف ذلك، فهي تحتفظ بنفس التصميم مع وجود منفذين من نوع Thunderbolt 3 وثلاثة منافذ من نوع USB Type-C، ومكبرات صوتية مزدوجة. ويبلغ سعر الشاشة الجديدة نحو 700 دولار أمريكي مع العلم بأنها متوفرة الآن للشراء على المتجر الرسمي لشركة آبل على شبكة الإنترنت.