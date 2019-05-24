معهد الفلك يعلن موعد عيد الفطر.. ويحدد عدة رمضان

القاهرة- أ ش أ​:

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.

وتشير الحسابات إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الاثنين 29 رمضان، 3 يونيو المقبل.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر...