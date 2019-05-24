7 أدوات تساعد الشركات الصغيرة على أتمتة إدارة المهام

ساعدت أدوات أتمتة الأعمال التجارية في تغيير الطريقة التي تعمل بها العلامات التجارية، حيث سهلت لها القيام بالمزيد من المهام بأقل تكلفة، وفي وقت أقل، وبأفضل جودة، وهذه هي بعض العوامل التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة للنمو، والاستمرار في السوق.

تمنح أدوات الأتمتة الشركات الصغيرة – التي تكون في الغالب قادرة على الاستجابة للتوجهات الجديدة بشكل أسرع من منافسيها – ميزة تنافسية تساعدها على الاستمرار في السوق.

المشكلة الوحيدة هي أن معظم أدوات الأتمتة في السوق ما زالت موجهة نحو الشركات المتوسطة والكبيرة، ولكن ليس كلها، لذلك سنستعرض اليوم مجموعة من أهم أدوات أتمتة الأعمال التجارية، والتي يمكن أن تستخدمها الشركات الصغيرة لتوفير الوقت، وإدارة المهام بشكل أكثر كفاءة.

فيما يلي 7 أدوات تساعد الشركات الصغيرة على أتمتة المهام:

1- ActiveCampaign :

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تُعتبر ActiveCampaign أكثر من مجرد منصة لأتمتة مهام التسويق، حيث تجمع بين ميزات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وعمليات المبيعات، وإدارة علاقات العملاء CRM للشركة من مكان واحد بسهولة.

كما تتيح لك هذه المنصة إنشاء نماذج مخصصة لجميع رسائل البريد الإلكتروني، والحصول على المزيد من العملاء بسهولة، وتتبع أداء الموقع من خلال تتبع سلوك الزوار، وتجميع جهات الاتصال حسب الموقع الجغرافي، والعمر، وأي سلوك باستخدام أدوات الفلترة المتقدمة.

تتكامل المنصة مع أكثر من 250 خدمة، وتطبيق مثل: Shopify، وWordPress، وZapier، وغير ذلك الكثير، مما يجعلها واحدة من الأدوات المميزة التي تساعد في تحسين أداء المهام بالشركات الصغيرة.

2- Precoro:

تتضمن منصة Precoro العديد من الميزات التي تساعدك في أتمتة، وتبسيط دورة المشتريات، ابتداءً من تتبع الميزانية، وتوجيه الموافقة على أوامر الشراء، وحتى إدارة الموردين وكل ذلك في مكان واحد.

كما يمكن للمستخدمين إنشاء تقارير قابلة للتخصيص بما في ذلك: عوامل الإنفاق، والتحليلات، وتخصيص مراكز التكلفة تلقائيًا، والتي يمكن استيرادها إلى نظام إدارة موارد الشركة ERP، كما تتيح لك المنصة الحصول على إشعارات عندما تزيد النفقات، مما يساعدك على تجنب تجاوز الميزانية.

تتيح لك هذه المنصة إدارة عمليات الشراء ليسهل تنظيمها، ومتابعتها في أي مكان، ومن أي جهاز، وبذلك لن تكون مضطرًا للبحث في أكوام من الأوراق للعثور على ما تحتاجه. كما يساعدك ذلك على تقليل الأعمال الورقية، ومنع عمليات الشراء غير الموافق عليها بشكل سريع.

3- Deluxe Payroll:

بالنسبة للشركات الصغيرة التي يعمل فيها عدد من الموظفين بدوام كامل، فإن أحد أكبر التحديات يتمثل في إدارة كشوف المرتبات، وفي الوقت نفسه؛ يصعب على هذه الشركات في البداية تعيين موظف آخر يعمل بدوام كامل، لمجرد التعامل مع كشوف المرتبات، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال الاستعانة بأحد برمجيات إدارة، وأتمتة الرواتب Payroll software.

تتيح لك منصة Deluxe Payroll توفير تكاليف تعيين مسؤول إداري للرواتب، حيث تساعدك على حساب مرتبات الموظفين، ومكافأتهم، وإيداع الراتب مباشرة في الحسابات المصرفية للموظفين، والمساعدة على ضمان أن تكون الشركات متوافقة مع الضرائب، وهذا بالطبع سيوفر لك جزءًا كبيرًا من الوقت للتركيز على الجوانب الأخرى من العمل.

4- Kissflow:

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تُعتبر منصة Kissflow من أهم أدوات أتمتة إدارة المشاريع التجارية، حيث تساعد الشركات على إنشاء وتعديل سير العمل، طلبات الشراء، وإدارة الموردين، وإدارة العقود، ومعالجة الفواتير، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتكامل Kissflow أيضًا بسلاسة مع العديد من الأدوات، والتطبيقات الأخرى مثل: Zapier، بحيث يمكنك استخدام أي أداة أخرى تعتمد عليها في عملك إلى جانب Kissflow، ولذلك لن تواجه مشكلات متعلقة بتأمين البيانات، أو التوافق.

5- Leadformly:

تحتاج الشركات الصغيرة إلى أتمتة عملية المبيعات، حتى تتمكن من التعامل مع حجم أكبر من العملاء المحتملين، وتحويل المزيد منهم إلى عملاء حقيقيين، دون الحاجة إلى تكوين فريق مبيعات بأكمله.

تساعدك منصة Leadformly على إنشاء صفحات LeadForms تفاعلية تساعد زوار موقعك على تحقيق هدفهم، ومن ثم تحويل النسبة الأكبر من الزوار إلى عملاء محتملين.

كما تتيح لك تقسيم العملاء المحتملين، وتخصيص كيفية التواصل مع كل عميل، وإرسال الرسالة الصحيحة إلى العملاء المحتملين في الوقت المناسب.

6- Buffer:

إذا كنت ترغب في بناء تواجد لشركتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت بحاجة إلى النشر بانتظام، وخاصة عندما يكون متابعيك أكثر نشاطًا. ولكن من الصعب النشر، وإدارة الحملات في الوقت المناسب في كل مرة، وهذا يمثل تحديًا خاصًا للشركات الصغيرة التي قد لا تضم فريقًا مخصصًا للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تساعدك منصة Buffer في أتمتة أكبر قدر من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال السماح بجدولة مشاركاتك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرها تلقائيًا في الوقت المناسب، وبذلك تقلل من نسبة العمل اليدوي وتوفر الوقت المستهلك في هذه العملية، مما يتيح لك التركيز على المهام الأخرى ذات الأولوية الأكبر.

علاوة على ذلك؛ يمكنك استخدام Buffer لتحليل أداء الحملات التسويقية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعدك في فهم ما يناسب جمهورك، وتحسين إستراتيجية التسويق.

7- FreshDesk:

يعتبر قسم خدمة العملاء بأي مؤسسة هو الواجهة الرئيسية التي تمثل المؤسسة أمام العملاء، وخدمة العملاء السيئة هي أكبر شيء يضر الشركات الصغيرة، لأن لديها بالفعل قاعدة عملاء محدودة، لذلك من الضروري توفير خدمة عملاء عالية الجودة، ويشمل ذلك متابعة العملاء، وقضاياهم، وشكاواهم، ومعالجتها في الوقت المناسب.

ستساعدك منصة FreshDesk في إعداد نظام لتذاكر دعم العملاء حتى تتمكن من إدارة كل مشكلة عميل أو شكوى بسهولة. كما يمكنك إنشاء ردود مسبقة التنسيق على الأسئلة الشائعة حتى تتمكن من تقديم الإجابات ذات الصلة بشكل فعال، وبسرعة. إلى جانب ذلك، يمكنك توفير الوقت عن طريق أتمتة بعض الإجراءات المتكررة.