شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفو سناب شات تجسسوا على مستخدمى المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق أجرته منصة Motherboard الإخبارية أن بعض موظفى شركة "سناب" أساءوا استخدام امتيازاتهم التى تتيح لهم الوصول إلى بيانات بعض مستخدمى المنصة من أجل التجسس عليهم، إذ تمتلك المنصة أدوات خاصة تتيح الوصول إلى بيانات تخص مستخدميها من قبل إدارات متعددة فى الشركة.

وبحسب موقع vice الأمريكى، جاء تقرير الموقع، ووفقا لمصادر خاصة، إضافة إلى موظفين سابقين فى المنصة، والذين أكدوا جميعهم أن عددا من موظفى الشركة أكدا أن عدداً من موظفى الشركة انتهكوا بيانات المستخدمين عبر هذه الأداة التى توفرها المنصة والتى لا تزال متاحة لموظفين حاليين.

وتسمح الآداة التى تعرف بـ SnapLion للموظفين بالوصول إلى سنابات المستخدمين المحفوظة من صور وفيديوهات وبيانات الموقع وكذلك البيانات الشخصية من عنوان البريد الإلكترونى ورقم الهاتف، إلا أنها معدة فى الاساس من أجل تنفيذ قرارات المحكمة لجمع معلومات حول المستخدمين الذين صدرت بحقهم مذكرات قانونية حسب ما ذكر موظفى الشركة السابقين.

وكشف التقرير أيضا عن معلومات حول موظفين بقسم فى المنصة يعرف بـ "Customer Ops"، وهم قادرين على استخدام أداة SnapLion بالإضافة للفريق المسئول عن الأمان فى سناب شات.