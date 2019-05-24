شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Talk Talk يفشل فى إخبار 4500 من عملائه باختراق بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه تم اختراق معلومات أكثر من 4500 مستخدم لتطبيق TalkTalk وكشفها على الإنترنت على الرغم من أن الشركة قد نفت أنها تعرضت للسرقة، وتشير التفاصيل الخاصة أن هذا التسريب يعتبر جزءا من الاختراق الذى حدث بعام 2015 والذى تسبب فى سرقة بيانات ما يصل إلى 15700 عميل من عملاء talk talk.

وبحسب موقع The mirror البريطانى فإن الاختراق احتوى على أسماء العملاء وعناوينهم وعناوين البريد الإلكترونى الخاص بهم وهواتفهم وبيناتهم فى البنوك، فيما يقول أحد المستخدمين أن الحصول على معلومات العملاء سهل وبسيط ولا يحتاج إلى الويب المظلم، حيث كشف هذا باستخدام البحث البسيط من جوجل.

وبالرغم من هذا الاختراق الواسع إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة صرح أنه من الصعب أن يحصل أحد على بيانات العملاء الشخصية والحساسة، لكن بعد التحقيق، أجرت talk talk مع العملاء مكالمات لتوضح لهم أن بيناتهم قد اخترقت.

وأوضح التحقيق أنه من المحتمل حصول 4545 عميل على إشعارات خاطئة بشأن الحادث لكن 99.9% وصلهم الإشعار الصحيح بشأن اختراق 2015، فيما يقول خبير الأمن على الإنترنت "سكوت هيلمى" إنه حسب التحقيق الذى، فإن المسئول عن الإختراق من الممكن أن يجرى عمليات الشراء والدفع بدلاً من ضحيته واستخدام اسمه لتلبية احتياجاته.