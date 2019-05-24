انتباه.. ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على بطارية وشاشة هاتفكم

ولا تؤثر الموجة الحارة على البطارية فقط، بل إن الطبقات الرفيعة جدًا التي تساعد بتكوين شاشة الهاتف يمكن أن تتعرض للحروق أيضًا، ما يؤدى إلى تلف الشاشة نفسها، وفي درجات الحرارة الشديدة، يمكن للمادة اللاصقة التي تربط كل شيئ معًا والأغلفة البلاستيكية الخارجية أن تتشوه وتتلف لأنها تذوب تمامًا تحت الحرارة.
ووفقا لموقع Gizmodo الأميركي تسبب الحرارة في التمدد بالطبع، لذا يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل وتؤدى في النهاية إلى تلف دائم للإلكترونيات داخل الهاتف أو اللاب توب، كما يمكن أن تتسبب بحدوث تشققات، وحتى إذا استمر الجهاز في العمل، فقد لا يعمل كما كان من قبل.
ودعمت الأجهزة الحديثة بآليات الدفاع التي تساعدها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، إذ تغلق تلقائيا مع ارتفاع درجات الحرارة، في محاولة للتهدئة.
ووفقا لموقع Gizmodo الأميركي تسبب الحرارة في التمدد بالطبع، لذا يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل وتؤدى في النهاية إلى تلف دائم للإلكترونيات داخل الهاتف أو اللاب توب، كما يمكن أن تتسبب بحدوث تشققات، وحتى إذا استمر الجهاز في العمل، فقد لا يعمل كما كان من قبل.
ودعمت الأجهزة الحديثة بآليات الدفاع التي تساعدها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، إذ تغلق تلقائيا مع ارتفاع درجات الحرارة، في محاولة للتهدئة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.