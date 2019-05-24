شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار شركة ماكسار كأول متعاقد لبناء منصتها لمشروع مدار القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اختيار شركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء كأول متعاقد للمساعدة فى بناء منصتها (جيتواى) فى مدار القمر، وهى محطة حاسمة فى مهمة إرسال رواد إلى القمر مجددا فى 2024.

وقفزت أسهم ماكسار، التى تتخذ من وستمنستر فى كولورادو مقرا، أكثر من عشرين بالمئة بعد إعلان مدير ناسا جيم بريدنستين القرار فى لقاء نظمته إحدى كليات فلوريدا أمس الخميس.

Advertisements

وجعلت إدارة ترامب من العودة إلى القمر أولوية كبرى لبرنامج الفضاء الأمريكي، قائلة إن المهمة ستضع أساسا لرحلة لإرسال بشر إلى المريخ.

كان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى قد أعلن فى 26 مارس آذار أن ناسا تعتزم بناء منصة فضاء فى مدار القمر وإنزال رواد أمريكيين على القطب الجنوبى للقمر بحلول 2024 "بأى وسيلة لازمة"، وهو موعد مبكر بأربع سنوات عما كان مخططا فى السابق.