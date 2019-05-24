شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء الأرصاد يتوقعون حدوث 4 أعاصير كبرى فى موسم الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز التنبؤات المناخية، التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى، أن خبراء الأرصاد الجوية فى الولايات المتحدة يتوقعون حدوث ما بين اثنين وأربعة أعاصير كبرى تحمل رياحاً لا تقل سرعتها عن 179 كيلومتراً فى الساعة خلال موسم 2019.

كما يتوقعون أن يكون موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى لعام 2019، والذى يبدأ فى الأول من يونيو، شبه طبيعى من حيث عدد العواصف وشدتها، كما توقعوا أيضاً أن حوالى نصف العواصف المتوقعة وعددها يتراوح من 9 إلى 15 عاصفة ستكون بقوة إعصار وتحمل رياحا بسرعة 119 كيلومترا فى الساعة.

ويجلب موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى، الذى يستمر حتى 30 نوفمبر، ما متوسطه 12 عاصفة تتحول ست منها إلى أعاصير، من بينها ثلاثة كبرى.