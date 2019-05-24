تكنولوجيا: 5 معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى فكرة السيارات الكهربائية والسفر إلى الفضاء والحياة على كوكب آخر غير الأرض، فبالتأكيد ستكون من المهتمين جدا بهذه الشخصية التى تعد علامة بارزة فى هذه المجالات التكنولوجية وأكثر، إنه إيلون ماسك الملياردير العبقري وعملاق التكنولوجيا.

ايلون ماسك ويرصد الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن إيلون ماسك: ويرصد الخليج 365 أبرز 5 معلومات عن إيلون ماسك: 1- إيلون ماسك صاحب فكرة إطلاق مشروع لزيادة سرعة الانترنت فى كل مكان فى العالم، الذى يسمى "STARLINK"، وتتم أولى تجاربه بالفعل لتطبيقه قريبا. 2- وفقا لموقع "Forbes"، إيلون ماسك هو الملياردير رقم 40 فى العالم خلال عام 2019، ورقم 12 فى قائمة أغنياء التكنولوجيا لعام 2017. Advertisements 3- يعمل إيلون ماسك على إحداث ثورة فى النقل على الأرض وفى الفضاء. 4- تبلغ قيمة شركة SpaceX للفضاء التى يملكها ماسك، والتى تصنع الصواريخ والمركبات الفضائية الآن أكثر من 20 مليار دولار. 5- نشأ إيلون في جنوب إفريقيا، ثم هاجر إلى كندا في سن السابعة عشر، بعدها استقر في الولايات المتحدة كطالب في جامعة بنسلفانيا إلى صاحب أكبر شركة فضاء، وحاصل على جنسيات الدول الثلاثة.

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