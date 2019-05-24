تكنولوجيا: “شير على فيسبوك”.. ميزة جديدة من واتساب تسهل عليك

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تعمل واتساب WhatsApp على اختبار ميزة جديدة، تسمح لمستخدميها مشاركة يومياتهم على حسابهم بفيسبوك Facebook، أي أن الـ “ستوريز” Stories التي تقوم بتنزيلها على واتساب، يمكنك في ذات الوقت نشرها على حساب فيسبوك الخاص بك.

وكشف أحد المواقع المتخصصة برصد تطبيق “واتساب”، وجود ميزة جديدة باسم “شارك على فيسبوك” To Facebook في الإصدار التجريبي رقم 2.19.151 من تطبيق واتساب.

وسوف يتم تقديم ميزة واتساب الجديدة من خلال تثبيت تطبيق فيسبوك على الجهاز، وبعدها الضغط على الميزة الجديدة التي سيفعلها واتساب، وهي Add to Facebook Story، وبعد الضغط عليها، سوف يتم نشرها علي التطبيقين واتساب وفيسبوك، كما تتيح أيضا نشر الفيديوهات والبوستات.

والميزة ليست جديدة تماما، لأنها متوفرة بالفعل في تطبيق إنستجرام Instagram، حيث يمكن مشاركة منشورات إنستجرام على فيسبوك.