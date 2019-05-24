WhatsApp تؤكد أن الإعلانات ستبدأ بالظهور في تطبيقها إبتداء من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن تطبيق WhatsApp ظل موجودًا منذ سنوات، ومع دفع الفيسبوك لما يصل إلى 16 مليار دولار أمريكي للحصول عليه، إلا أن الشركة لم تحدد بعد الكيفية التي ستجني بها المال من التطبيق. في السابق، كان يمكن شراء تطبيق WhatsApp لمرة واحدة، وبعد ذلك تم إقتراح الإشتراك في التطبيق سنويًا، ولكن في نهاية المطاف أصبح التطبيق مجانيًا تمامًا.

ومع ذلك، إتضح في العام الماضي أن الفيسبوك لديها خطط لعرض الإعلانات في التطبيق، وقد أكدت شركة WhatsApp ذلك الآن من خلال الإشارة إلى أن الإعلانات ستصل إلى التطبيق الخاص بها في العام 2020. وقد تم الكشف عن ذلك من قبل Matt Navarra والذي قام بنشر صور من عرض تقديمي تم تقديمه في قمة Facebook Marketing في هولندا.

ووفقا للإعلان الذي صدر في العام الماضي، فلن تظهر الإعلانات إلا في WhatsApp Status، تماما كما هو الحال الآن في خاصية القصص على شبكة إنستاجرام. والخبر السار هو أنه إذا كنت لا تستخدم WhatsApp Status كثيرًا، فإن فرص ظهور هذه الإعلانات ضئيلة جدًا.

لحسن الحظ، فإن تصميم هذه الإعلانات ليس متداخلاً، لذا يجب أن تظل قادرًا على إستخدام التطبيق على ما يرام دون أي إنقطاع. أيضًا، ستصل هذه الإعلانات فقط في العام 2020، لذلك لا يزال هناك وقت كافٍ لبدء البحث عن بدائل WhatsApp إذا كان هذا يزعجك حقًا.