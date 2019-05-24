Huawei تجري محادثات مع Aptoide لإيجاد حل بديل لمتجر Google Play Store

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام القليلة الماضية، وجدت شركة Huawei نفسها في موقف لا يُحسد عليه مع الحكومة الأمريكية. تسبب الحظر الشامل لشركة Huawei في قيام العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات والشراكات مع الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية.

لم يتم سحب رخصة الأندرويد من شركة Huawei فقط، بل تم منعها أيضًا من برنامج Android Q Beta وإستخدام تكنولوجيا ARM التي تعتمد عليها لتصميم سلسلة معالجات HiSilicon Kirin Series التابعة لها إمتثالاً لقوانين الحكومة الأمريكية الجديدة الصارمة.

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية أرجأت الحظر لمدة 90 يومًا، إلا أن شركة Huawei تفكر بالفعل في خطة إحتياطية، في حالة عودة الحظر حيز التنفيذ. قيل أن شركة Huawei طلبت من مطوري التطبيقات إرسال تطبيقاتهم إلى متجر Huawei Apps Gallery التابع لها.

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هذه هي الفكرة الفورية التي خطرت على ذهن شركة Huawei نظرًا لأن العديد من هواتف Huawei و Honor تأتي بشكل مسبق مع متجر Huawei App Gallery. وعلى ذكر ذلك، فقد أفادت وسائل الإعلام البرتغالية أن متجر Aptoide والذي يعتبر بديل مفتوح المصدر لمتجر Google Play Store مع أكثر من 900 آلف تطبيق وأكثر من 100 مليون مستخدم، يتفاوض مع شركة Huawei لتطوير بديل لمتجر Google Play Store.

تذكر أن حظر Huawei يشمل إلغاء الترخيص الممنوح لها من قبل شركة جوجل. هذا يعني أن شركة Huawei ستحتاج إلى إستخدام نظام الأندرويد الخام AOSP من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. لا تزال رخصة الأندرويد الممنوحة لشركة Huawei سليمة خلال فترة التأخير البالغة 90 يومًا.

يقال بأن شركة Huawei تحاول أيضًا الحصول على الموافقة الأوروبية لتضمين متجر التطبيقات Huawei Apps Gallery بشكل مسبق في هواتف Huawei و Honor للمساعدة في معالجة الموقف. وبالنسبة للشراكة المحتملة مع Aptoide، فسوف يتعين علينا أن نرى كيف تخطط Huawei لتنفيذها، إذا كان هذا الحظر دائمًا ويضر بقسم الهواتف الذكية في شركة Huawei.