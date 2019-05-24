آبل ستكشف عن نظام iOS 13 في اليوم الثالث من شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد علمنا بالفعل أن شركة آبل ستعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 في الفترة ما بين 3 يونيو و7 يونيو من هذا العام، ولكن اليوم قررت الشركة أخيرًا إرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور هذا الحدث. سيبدأ المؤتمر في اليوم الثالث من شهر يونيو، وبالضبط في الساعة 10 صباحًا بتوقيت سان خوسيه بمركز المؤتمرات ماكينري.

هذا هو اليوم الذي سوف تتحدث فيه شركة آبل للمرة الأولى عن نظام iOS 13، وتُظهر لنا الميزات الجديدة التي سيأتي بها، وتعلن عن الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإطلاق النسخة التجريبية من هذا النظام للمطورين والمختبرين على أمل أن يتم إطلاقه في الخريف. ويشاع بأن نظام iOS 13 الجديد سيجلب معه الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى.

نحن نتوقع أيضًا أن تقوم شركة آبل في هذا الحدث بالكشف عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الأخرى، بما في ذلك MacOS و WatchOS و TvOS. كل هذه الأنظمة سيتم الحديث عنها في المسرح، لذلك كالمعتاد ستتدفق الكثير من الأخبار من الحدث.

Advertisements

في العام الماضي، لم تعلن شركة آبل عن أي أجهزة جديدة في هذا الحدث، ونحن نتوقع أن يحدث نفس الأمر في نسخة هذا العام، وخصوصًا بعدما قامت الشركة قبل بضعة أيام بإطلاق الطرازات الجديدة من MacBook Pro. ومع ذلك، فلا يزال هناك إحتمال ضئيل أن تقوم شركة آبل بالكشف عن جهاز جديد في هذا الحدث.