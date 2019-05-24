الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة، اليوم الجمعة، بمعدل 3 درجات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.

وشهدت البلاد أمس الخميس، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدله تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ذروة الموجة الحارة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، حتى نهاية الإسبوع، حيث ارتفعت درجات الحرارة من 5 لـ 6 درجات، وكان أمس الخميس ذروة الموجة، حيث سجل أقصى ارتفاع للحرارة.

تفاصيل الموجة وموعد انكسارها

وأوضحت الأرصاد: "تاثرت جمهوريه مصرالعربية بموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء بلغت ذروتها أمس الخميس، ووصلت معها درجات الحرارة الي 45 درجة علي محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد كما أثرت علي السواحل الشمالية ووصلت معها الحرارة الي 40 درجة كما ارتفعت أيضا الصغرى علي كافة الانحاء، وهذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع، لذا يرجي توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، على أن تنكسر الموجة غدا السبت، لتتراجع الحرارة من 7 إلى 8 درجات".

ووصف خبراء الأرصاد، الموجة الحالية بأنها الأقوى حتى الآن، منذ بداية فصل الصيف.

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3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة