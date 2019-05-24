تحسن طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الجمعة

أماني فلفل

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، نهارا، لطيف ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الحرارة غربا وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وأضافت أن الرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر..

الصغرى والعظمى

القاهرة 42:30

شبين الكوم 41:29

طنطا...