شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أول أقمار صناعية لخدمة ستارلينك للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الصاروخ فالكون 9 من فلوريدا اليوم الجمعة (يوم الخميس بالتوقيت المحلى) فى مهمة لحمل أول دفعة من ستين قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار منخفض حول الأرض من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.

وانطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلى (0230 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة).