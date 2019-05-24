كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Lumir K” مصباح تخييم فريد يستخدم زيت الطهي

متابعة-سنيار: تم تصميم مصباح التخييم الفريد من قبل Lumir، وهو يستخدم زيت الطهي لتشغيل مصباح LED بدلاً من أنواع الوقود الضارة الأخرى مثل الكيروسين أو ما شابه ذلك.

لتر واحد من زيت الطهي، سيجعل مصباح LED قادرا على توفير الضوء لمدة تصل إلى شهر واحد، حيث أنه يستخدم فقط 5 مل من الزيت لكل ساعة يتم فيها تشغيل المصباح..

وقال مطورو المصباح: “يعد زيت الطهي أحد المكونات الأرخص والمألوفة حيث أنه يسهل العثور عليه من متاجر البقالة في المدينة إلى متاجر الأكشاك الصغيرة في منطقة نائية، ويمكن استخدام زيت الزيتون، الكانولا وزيت عباد الشمس، فبدون أي بطاريات أو مصدر طاقة خارجي، يمنحك Lumir K إضاءة فورية.

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تقوم Lumir K بتحويل الطاقة الحرارية الصغيرة لزيت الطهي إلى كهرباء وتشغيل مصابيح LED الساطعة، وسوف يضيء هذا الفانوس المدهش المكان الذي تريده وسيكون له تأثير على العالم حيث تكون هناك حاجة إليه.

المصباح سهل الاستخدام، وهو متاح للدعم على indiegogo، وتتوفر التعهدات ابتداء من 34 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر 2019.