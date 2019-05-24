كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة التوصيل “Lyft” تضيف زر الطوارئ “911” للركاب

متابعة-سنيار: بعد مرور عام تقريبا على تقديم Uber زر 911 للركاب، يقوم منافسها الرئيسي Lyft بنفس الخطوة بعد طول انتظار.

أضافت Lyft في الخريف الماضي ميزة المساعدة في حالات الطوارئ إلى تطبيق برنامج التشغيل، ولكن لا يزال يتعين على الركاب الاتصال بـ 911 أو خط استجابة Lyft 24-7 إذا كانت لديهم مشكلة.

وفي “الأسابيع المقبلة”، سيجد المستخدمون زرا في التطبيق يستدعي 911.

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بينما يقوم زر 911 في Uber بمشاركة بيانات الموقع تلقائيا مع موظفي الطوارئ، يطلب زر Lyft من السائق إخبار 911 بموقعه، وقال متحدث باسم الشركة إنه من المفترض أن تصدر المزيد من التفاصيل حول نسخة الركاب قريباً.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أضافت خدمة Beat التي تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لها والتي تملكها BMW و Daimler، زر الطوارئ لكل من الركاب والسائقين، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنبيه دعم العملاء لدى Beat بإجراء مكالمة طوارئ.

وإلى جانب زر 911 المرتقب، شارك Lyft تحديثات التطبيق الأخرى، مثل معلومات لوحة الترخيص الأكبر والأكثر وضوحا حول السيارة التي ستأخذك والتعليقات الإلزامية في التطبيق بعد القيام برحلة قمت بتصنيفها بأقل من أربع نجوم.

هذا الأسبوع، أضافت Lyft أيضا إلى ست مدن أخرى خيار مرافقي “Saver Saver”، والذي هو في الأساس تجمع Uber Express وغالبا ما يتطلب نزهة قصيرة لمقابلة سائقك والركاب الآخرين، ويستفيد المتسابقون من سان فرانسيسكو ولاس فيجاس وسياتل وميامي وفيلادلفيا وأتلانتا الآن من الخيار المشترك الأرخص بعد إطلاقه في سان خوسيه ودنفر ونيويورك في وقت سابق من هذا العام.