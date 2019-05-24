شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب مساعدتك للعثور على مكان مناسب للهبوط على كويكب "بينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن تتمكن سفينة الفضاء Osiris-Rex التابعة لناسا من الوصول والاستيلاء على قطعة من الكويكب بينو، تحتاج وكالة الفضاء الأمريكية إلى إيجاد مكان آمن على سطح صخرة الفضاء، ولهذا ، ناسا تريد مساعدتكم.

إذ تهدف أوزوريس ريكس، التى وصلت إلى بينو فى 3 ديسمبر 2018، إلى أن تصبح أول مركبة فضائية أمريكية تعيد عينة من كويكب إلى الأرض، حيث أعادت مهمة Hayabusa اليابانية جزيئات الكويكب فى عام 2010.

ومنذ أن وصلت مركبة ناسا إلى بينو، اكتشف الفريق تضاريس صخرية للغاية تهدد سلامة المركبة، لذلك تطلب ناسا من المتطوعين وضع خريطة للمخاطر عن طريق قياس صخور بينو ورسم خرائط الصخور والحفر عبر واجهة ويب.

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بينو

وقال "ريتش بيرنز" مدير مشروع "أوزوريس ريكس" فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا :"لقد فاجأنا بينو بوفرة من الصخور، ونحن نطلب مساعدة العلماء المواطنين لتقييم هذه التضاريس الوعرة حتى نتمكن من الحفاظ على سلامة المركبة الفضائية أثناء عمليات جمع العينات."

ووفقا لموقع CNET الأمريكى، يشرح البرنامج التعليمى التفاعلى كيفية التنقل حول تطبيق CosmoQuest، وهو مشروع من معهد Planetary Science Institute الذى يدعم مبادرات علوم المواطن، ويقدم مساعدة إضافية للمستخدم من خلال مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن لمصممى الخرائط مشاركة النصائح وطرح الأسئلة.