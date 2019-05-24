برامج محاكاة IOS لتتمكن من إختبار برامج الأيفون والأيباد

برامج محاكاة IOS هي برامج تقوم بمحاكاة بيئة عمل نظام IOS وبالتالي تسمح لك بإختبار التطبيقات والبرامج التي قمت بتطويرها لبيئة العمل هذه.

بالطبع فكرة أن تقوم بإختبار التطبيق الخاص بك قبل أن تقوم بنشره بشكل نهائي هو أمر هام للغاية وسيمنحك القدرة على تفادي الأخطاء والعثرات المتنوعة التي قد تظهر في التطبيق قبل أن ينطلق للعامة ولكن في الماضي كان نظام IOS ومطوريه يعانون من مشكلة عدم وجود بيئات عمل تحاكي نظام IOS وكانوا في حاجة لأجهزة IOS فعلية ليتمكنوا من تجربة تطبيقاتهم التي قاموا بتطويرها.

البرامج التي سنتحدث عنها اليوم تنتمي إلى فئة Simulators وهي تختلف بشكل كبير عن محاكيات Emulators التي تقوم بمحاكاة وجود قطع الهاردوير الموجودة في النظام ولكن الـ simulators يقومون بمحاكاة بيئة العمل والنظام الداخلي لقطع الهاردوير.

برنامج الـ Simulator الجيد سيقوم بمحاكاة ظروف تشغيل الهادروير بشكل جيد للغاية لدرجة أن المحاكاة نفسها ستقوم بمحاكاة العتاد الموجود والذي يعمل عليه النظام لذا فإن هذه البرامج ستسمح لك بمحاكاة وجود iphone او iPad أو Apple Watch وحتى Apple TV إن كنت ترغب في تجربتهم عليه، بالطبع لتحصل على أفضل النتائج ننصح بأن تقوم بهذه التجارب بإستخدام جهاز يعمل بنظام Mac .

محاكاة IOS عبر برنامج Xcode 10 Simulator :

قد يبدو الأمر واضحاً قليلاً ولكن أفضل محاكي يمكنك أن تقوم بتحميله وإستخدامه لتطوير البرامج لأجهزة IOS هو المحاكي الذي قامت أبل نفسها بإصداره، يتم تثبيت هذا المحاكي كجزء من مجموعة برامج Xcode لأنظمة ماك- بالطبع هو خاص بنظام ماك فقط- .

برنامج المحاكاة يعمل كأنه برنامج عادي ضمن نظام Mac الخاص بجهازك وهذه ميزة أن يكون المحاكي مطوراً من شركة آبل نفسها وبالطبع البرنامج غير متاح لمستخدمي ويندوز كما قلنا سابقاً، برنامج المحاكاة سيسمح لك بأن تختار بيئة جهاز معينة لتختبرها، مثلاً يمكنك أن تختبر البرامج على جهاز iPhone 7 بإستخدام نظام IOS 13 .

بالطبع أكبر فائدة للبرنامج هو أن يعطيك الفرصة لتجربة جميع البرامج التي تقوم بتطويرها على جميع أجهزة آبل الموجودة في السوق حالياً دون الحاجة إلى شراءها جميعاً والإحتفاظ بها فهذا بالطبع سيكون مكلفاً للغاية خاصةً مع الفرق الصغيرة من المطورين.

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يسمح لك البرنامج أيضاً بأن تقوم بتجربة اكثر من محاكاة معاً على أكثر من جهاز وبالطبع هذا سيفيدك إن كنت تحاول أن تختبر تفاعل الأجهزة مع بعضها من خلال برنامجك الخاص .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

والآن نقدم لكم اكثر فكرة مجنونة في عالم محاكاة IOS بشكل كامل، فبدلاً من أن تحتاج إلى نظام فيزيائي وتقوم بتحميل برامج عليه لتختبر تطبيقاتك من خلاله يقدم لك موقع Appetize.io فرصة ذهبية لتتمكن من القيام بهذه الإختبارات عبر الإنترنت، ففكرة الموقع ببساطة هو أن تقوم برفع برنامجك على الموقع نفسه أو من خلال API خارجي خاص بالموقع ومن ثم تبدأ بتشغيل المحاكاة حيث يقوم الموقع ببث المحاكاة إلى نافذة المتصفح في ثواني معدودة دون أي تأخير أو غيره من المشاكل المعتادة مع البث.

هذا الموقع يكون مفيداً للغاية إن كنت في حاجة لمشاركة تجربة برنامج معين قبل أن تعتمده أو أن ترسله للعميل فكل ما سيكون عليك فعله هو إرسال رابط للعميل ليقوم بإختبار البرنامج ومن بعدها إضافة التعديلات عليه بسهولة.

يمكنك تشغيل هذه المحاكاة من على اي جهاز كومبيوتر على اي نظام كان واي متصفح كان لذا لن تحتاج إلى الحصول على أجهزة Mac خاصة أو أجهزة خاصة لإختبار التطبيقات والمحاكاة، عيوب هذا البرنامج بشكل اساسي هو أنك قد تواجه بعض الإنخفاضات في عملية التشغيل ومشاكل قد لا تكون موجودة بالفعل في النسخة كما أن البرنامج غير مدموج بشكل جيد مع بيئات تطوير Xcode و Visual Studio بالإضافة لكون البرنامج يتبع نظام تسعير يعتمد على المدة التي ستقوم بتشغيل المحاكاة فيها فكلما زادت المدة كلما زاد المبلغ الذي ستدفعه لذا فهذه قد تكون مشكلة تواجه الشركات الكبيرة او التي تحتاج إلى فترات اختبار طويلة.