هيئة الاتصالات السعودية تطلق تقرير مقياس للربع الأول من 2019

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2019، وذلك عبر تقرير يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن التقرير قد أظهر ارتفاعًا في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019، إذ بلغ معدل سرعة التنزيل 32.2 ميجابت في الثانية، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2018، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية.

وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال منظومة “مقياس” على شبكة الجيل الرابع 4G، فإن شركة الاتصالات السعودية STC حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 38.0 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8.0%، بينما حققت كلًا من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسب تحسن بلغت 19.0%، و 18.5% على التوالي بمتوسط سرعات 29.4، و30.7 ميجابت في الثانية.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب؛ أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يُبث عبر موقع يوتيوب في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل تجري بدقة الوضوح الكاملة Full HD مع وجود تباين بين الشركات المقدمة للخدمة، وهو ما يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

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وأظهر التقرير أن قياسات مستخدمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شبكة الجيل الرابع 4G حققت أعلى نسبة بث على موقع يوتيوب بدقة الوضوح الكاملة Full HD، إذ بلغت 71%، تلتها شركة الاتصالات السعودية (STC) بنسبة 68% ثم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة 52%.

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يذكر أن الهيئة قد دشنت مبادرة “مقياس” لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة في عام 2017، داعيةً المهتمين من مستخدمي الإنترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات مما سيكون له أعمق الأثر في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت المقدمة لهم.