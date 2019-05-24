هواتف هواوي غير مرغوبة ضمن المتاجر الآسيوية

يرفض تجار الهواتف المحمولة في بعض الدول الآسيوية قبول أجهزة شركة هواوي ضمن المبادلات التجارية، حيث يتطلع المزيد من المستهلكين إلى التخلص من أجهزتهم وسط مخاوف من أن تعليق جوجل لأعمالها مع الشركة الصينية سيعطيل الخدمات.

وقالت جوجل: إنها ستلتزم بالأمر التنفيذي للرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن هواوي، ويعني هذا أن الأصحاب الحاليين لهواتف هواوي يواجهون في أواخر شهر أغسطس توقفًا لتحديثات نظام التشغيل أندرويد.

وستفقد الهواتف الجديدة الوصول إلى التطبيقات الشائعة، مثل جوجل كروم، ويوتيوب، وجيميل، ومحرك بحث جوجل، ومتجر جوجل بلاي الرسمي لتطبيقات أندرويد.

وتبعًا لذلك، فقد هرع بعض العملاء في سنغافورة، والفلبين، لبيع هواتف هواوي، لكن هناك عدد قليل من الراغبين بأخذ هذه الهواتف، وذلك وفقًا لتجار التجزئة وبيانات السوق على الانترنت.

وقال ديلان أون Dylan On، وهو بائع في متجر Wanying للبيع بالتجزئة في سنغافورة: إذا اشترينا شيئًا لا فائدة منه، فكيف سنبيعه، وأضاف “لا يتعلق الأمر بأن هواتف هواوي سيئة، بل لا يوجد أحد يريد أن يشتريها الآن بسبب سياسة الولايات المتحدة”.

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وأوضح أنه يحاول بيع أسهم في شركة هواوي عبر الإنترنت إلى مشترين في الخارج على أمل أن يكونوا أقل وعيًا بالأحداث الجارية

وقالت متحدثة باسم هواوي: إن الشركة ستواصل تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجاتها الحالية من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بما في ذلك هواوي، وهونر Honor.

وأشارت الشركة في وقت سابق إلى أنها تطور نظامها للهواتف المحمولة، وما يزال بإمكانها استخدام الإصدار المفتوح المصدر من أندرويد المفتقر إلى الوصول لتطبيقات جوجل.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المستخدمين الذين يحاولون التخلص من أجهزة هواوي في قارة آسيا، إلا أن الشركة طرحت هاتفًا جديدًا في بريطانيا بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي للأمر التنفيذي.

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وقال بائع في متجر Mobile Square بسنغافورة: كان هناك في السابق حوالي خمسة أشخاص يتطلعون يوميًا إلى استبدال هواتفهم المصنعة من قبل هواوي، لكن العدد قفز إلى 20 في اليومين الأخيرين.

وأضاف البائع أنه عادًة ما يرى أشخاصًا ينتظرون لاستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة مصنعة من قبل الشركة نفسها، بينما يرى الآن أشخاصًا يريدون استبدال هواتفهم بأي هواتف من تصنيع شركات أخرى غير هواوي.

وقال كاروسيل Carousell، السوق الأكثر شعبية في سنغافورة على الإنترنت: إن عدد مبيعات هواتف هواوي تضاعف في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الأمر التنفيذي الأمريكي.

وحصلت شركة هواوي على حصة سوقية بلغت 14 في المئة من مجمل السوق السنغافورية للهواتف الذكية العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق كاناليس Canalys.

ويبتعد تجار الهواتف في الفلبين أيضًا عن منتجات هواوي، وقالت بائعة للهواتف في مركز تسوق Greenhills في مانيلا: لم نعد نقبل هواتف هواوي لأنه لن يتم شراؤها من قبل عملائنا، مضيفة أنها شعرت بالارتياح لقيامها ببيع ما لديها من هاتف Huawei P30 Pro قبل إعلان جوجل.

وقالت مندوبة مبيعات ثانية في مركز تسوق Greenhills: إنها ستشتري هواتف هواوي بخصم يصل إلى 50 في المئة، لأن بيع هذه الهواتف سيكون مقامرة.

لكن البعض يرى أن هذه فرصة للحصول على هاتف جيد بسعر رخيص، إذ قال أحد الأشخاص من سنغافورة: كان رد فعلي الفوري القلق من أن يكون جهاز هواوي الحالي بلا قيمة، لكن جوجل أوضحت أن مستخدمي هواتف هواوي الحاليين لن يتأثروا، وشعرت بالارتياح بعد ذلك.

وأعلنت شركتا الاتصالات اليابانية KDDI Corp وسوفت بانك SoftBank أنهما ستؤخران إطلاق هاتف Huawei P30 Lite الذكي الذي كان من المقرر أن يبدأ بيعه يوم الجمعة بعد الحظر الأمريكي على بيع الشركات الأمريكية التكنولوجيا لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.