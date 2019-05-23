تكنولوجيا: امرأة تصاب بحرق فى ذراعها بسبب بطارية ساعة أبل Apple 3 Watch

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت امرأة للإصابة بحروق على ذراعها، والتى تدعى أنها نتيجة تسرب مواد من بطارية ساعة Apple Watch الخاصة بها، وتقول "روزميج" إن الحادث وقع بينما كانت ترتدى ساعة Apple Watch Series 3 الذكية.
ونشرت عبر حسابها على موقع تويتر صورة للإصابة، وكتبت: "بعد امتلاك ساعة Apple 3 Watch لمدة شهرين، تسربت مادة من البطارية، وأحرقت ذراعى ودمرت غطاء ساعتي".
وووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يبقى من غير الواضح ما إذا كان حمض البطارية قد بدأ فى التسرب نتيجة للأضرار التى لحقت بالساعة.
وفى حين أن التفاصيل المتعلقة بحادث المرأة ما زالت قليلة، إلا أنها ليست حادثة منعزل، ففى الشهر الماضي، رفعت جينا بريانو كيسر، المقيمة فى نيو جيرسي، دعوى قضائية جماعية ضد شركة آبل، مدعية أن جميع ساعات أبل تنتفخ بطاريتها ويسبب كسر فى الشاشة.
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