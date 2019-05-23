شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطور جهازا ذكيا جديدا يمكنه قراءة مشاعرك بالتفصيل من صوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التقارير إلى أن شركة أمازون تطور جهازا صحيا جديدا قابلا للارتداء يمكنه أن يحدد شعورك بالضبط فى لحظة معينة، إذ صمم عملاق التجارة الإلكترونية جهازا يمكن ارتداؤه ويمكنه التعرف على المشاعر الإنسانية المختلفة فى الوقت الحقيقى.

ووفقًا للوثائق الداخلية التى حصلت عليها بلومبرج، وبحسب ما ورد ترتبط الأداة الذكية التى يتم ارتداؤها فى المعصم مع تطبيق على الهاتف الذكى وتستخدم الميكروفونات لفهم الحالة العاطفية لديك استنادًا إلى صوتك.

وهذه التقنية يمكن أن تساعد الناس فى نهاية المطاف على التفاعل بشكل أفضل مع الآخرين، ومن غير المعروف إلى أى مدى يمكن تنفيذ مشروع أمازون، الذى يطلق عليه اسم Dylan، على أرض الواقع.

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براءه اختراع امازون

واستشهد بلومبرج بمصدر مجهول "على دراية بالبرنامج" قال إنه يجرى تجريب البرنامج خلال تلك الفترة، ومن غير المعروف ما إذا كان الاختبار يشمل الجهاز القابل للارتداء، أو برنامج اكتشاف المشاعر أو كليهما.

يذكر أن شركة أمازون الأمريكية حصلت على براءة اختراع فى أكتوبر الماضى تضم طرقًا جديدة لجعل المساعد الشخصى الصوتى التابع لها Alexa أكثر وعياً بالحالة الجسدية أو العاطفية للمستخدم.وقد تنشأ مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية إذا تم تحقيق هذه التقنية بالكامل.