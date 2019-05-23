شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يتوقف عن العمل قبل ساعات من إعلان الهند عن نتائج انتخاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف محرك البحث جوجل عن عرض أحدث النتائج لدى المستخدمين، وذلك أثناء فترة الانتخابات التي كانت مليئة بالمعلومات الخاطئة والارتباك فى الهند.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، يواجه محرك البحث مشكلات في فهرسة المواقع الإلكترونية، وهذا يعني أن النتائج التي تظهر عندما يبحث أي شخص عن شيء ما من المحتمل أن تكون قديمة، لأن المحتوى الجديد لا يظهر.

وكتب مشرفو المواقع من جوجل على Twitter: "نواجه حاليًا مشكلات في الفهرسة قد تتسبب في نتائج بحث قديمة في بعض الحالات".

فيما وعدت الشركة بإرسال المزيد من المعلومات عندما يكون هناك أي تحديثات أخرى حول هذه القضية، لكن لم يتم نشر أي شيء آخر.

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وواجهت التغريدة غضب من المواطنين الهنود الذين قالوا إنهم منعوا من العثور على آخر الأخبار عن الانتخابات.

وظهرت بعض الاستطلاعات الخاصة بالانتخابات التى وصفها الكثير بأنها مضللة من قبل، ورفضها حزب المؤتمر الرئيسي المعارض بالأمس واصفين إياها بأنها مزيفة.

وكان هذا مجرد اختلاط في الأمور آخر في فترة انتخابية تميزت بمعلومات مضللة وتقارير كاذبة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.