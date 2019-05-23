صور إنستجرام Instagram : أفضل البرامج لإضافة كتابة لها

منصة صور إنستجرام instgram للمشاركة الصور أصبحت واحدة من أكثر المنصات شهرة وقوة لدرجة أنها في أوقات كثيرة وفي مجالات معينة اصبحت تتفوق على منصة Facebook المالك الأساسي لها.

لذا فبالتأكيد نحن مثل جميع العالم نرغب في تقديم صور أفضل على منصة instgram لتتمكن من زيادة التفاعل مع صورك على هذه المنصة ولتنشر صورة جميلة تنال إعجاب الجميع، وكما تعرفون فالصورة بألف كلمة، ولكن مشاركة الصور على إنستجرام أصبح أمراً صعباً فالأمر لا يقتصر على إيجاد الصورة الجميلة فقط بل على إيجاد الصور المميز وتقديمها بشكل جيد لتتمكن من تحقيق هدفها.

ولا توجد طريقة افضل لزيادة جمال الصورة من وضع الكلام عليها بشكل جميل ومناسب أو كما نقول Caption كعنوان للصورة أو تعليقك على الصورة التي قمت بنشرها، بالطبع البرنامج يقدم مجموعة إضافات خاصة بهذا الأمر ولكن وكالعادة فبرامج الطرف الثالث دائماً ما تقدم إضافات وخطوط أجمل بكثير ولحسن حظك فنحن اليوم سنقدم لك مجموعة من البرامج لتستخدمها مع صورك لتحصل على أجمل صور وأفضلها .

معظم هذه الأدوات تعمل مع نظامي أندرويد و IOS، بالطبع سنضع رابط الأداة لكل نظام .

أداة Caption Expert إنستجرام

تقدم لك هذه الأداة مكتبة واسعة للغاية من الإقتباسات المختلفة في مختلف المجالات التي قد تفكر بها، كما أنها تجمع الـ Captions التي تحصل على أكثر تفاعل في قائمة Top Captions وتضيف دائماً وبشكل مستمر Captions جديدة مستمرة.

تضم الأداة مجموعة واسعة من الإختيارات والفئات المختلفة مثل :

إقتباسات الكتب

إقتباسات تحفيزية

معلومات لطيفة

كلمات أغاني

مشاعر

بالطبع يمكنك من خلال البرنامج إضافة إقتباساتك الخاصة ايضاً وتحديد الإقتباسات المفضلة الخاصة بك وإقتراح خصائص جديدة للمطورين ايضاً.

مع الأسف البرنامج موجود على منصة IOS فقط ويمكنك تحميله من هنا في نسخة تجربة مجانية ولكن توجد نسخة مدفوعة بالطبع .

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أداة Captiona لإنستجرام :

تقدم هذه الأداة خدمة أبسط قليلاً من تلك التي تراها مع البرامج الأخرى، فهي تسمح لك بشكل تلقائي بأن تبحث عن الإقتباسات التي تود كتابتها في صورتك، لذا يمكنك مثلاً ان تبحث عن إقتباسات تحفيزية ومن ثم سيقوم البرنامج بإختيار كافة الإقتباسات التي تحتوي على معاني تحفيزية ويمكنك الإختيار منها بنفسك.

مع الاسف البرنامج لا يسمح لك بإضافة إقتباسات خاصة بك و موجود فقط على نظام IOS مجاناً

رابط التحميل على نظام IOS.

أداة Captions لصور إنستجرام والفيس بوك :

أهم ما يميز هذه الأداة هو أنها تأتي بواجهة سهلة وبسيطة للغاية وهي واجهة مقسمة بشكل كبير إلى فئات مختلفة، ميزة إضافية في البرنامج هو أنك تستطيع إختيار العناوين Captions التي ترغب بها والقيام بتحميلها على صيغة ملف txt لتتمكن من نسخ الإقتباس الذي ترغب به فقط.

يمسح لك البرنامج بالإنتقال بين قائمة العناوين الأحدث والأكثر شهرة، البرنامج يقدم الكثير من المميزات الأخرى مثل إضافة Captions خاصة بك ومشاركتها بشكل مباشر.

البرنامج موجود للأندرويد مجاناً ويمكنك تحميله من هنا .