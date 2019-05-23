مراجعة كارت Zotac GeForce GTX 1650 الصغيرة ذات الأداء المذهل

سنقدم لكم اليوم مراجعة Zotac GeForce GTX 1650 وهي البطاقة الرسومية في فئة الـ Entry level من الجيل الجديد لنفيديا والذي يحمل أرقام 16xx ويأتي بدون أنوية تتبع الأشعة Ray Tracing.

في بداية العام قامت نفيديا بالإعلان عن جيل جديد من بطاقات Geforce GTX الرسومية يقدم أداءً محسناً عن الجيل الحالي من البطاقات والأهم يقدم إستهلاك طاقة وإنتاج حرارة أفضل نسبياً من الأجيال القديمة مما يجعله مناسباً للغاية للتجميعات الجديدة التي ستبنى في الأيام الماضية.

التوفير والإقتصادية في كل شيء هو شعار هذه البطاقة، فبطاقة Zotac Geforce GTX 1650 موجهة بشكل أساسي إلى مستخدمي الفئة المنخفضة من الباقات والذين لا يحتاجون إلى بطاقات قوية للغاية للقيام بأعمال الجرافيكس المعقدة أو تشغيل الألعاب الـ AAA بمعدل إطارات عالي بل إنها تتوجه أكثر ناحية الألعاب الرياضية التي تحتاج إلى أداء متوسط في مقابل سعر مميز، يأتي حجم البطاقة حوالي 15 سم في الطول وتأتي بمروحة تبريد واحدة فقط ولهذا كانت صغيرة في الحجم وبالطبع موفرة في إستهلاك الطاقة فهي لا تحتاج إلى منفذ طاقة خاصة بها بل تحصل على الطاقة من خلال الـ 75 واط التي يستطيع منفذ PCI-e نقلها إلى البطاقة، البطاقة تأتينا بسعر يبدأ من 150$ وذاكرة Ram 4GB.

بالطبع بعضكم يتسائل حول فائدة هذه البطاقة ولماذا عادت نفيديا إلى مسمى Geforce GTx الحقيقة ان السبب وراء هذا الأمر بسيط للغاية فالشركة قامت بإصدار نفس نواة Turning الموجودة في بطاقات RTX ولكن هذه المرة بعد أن تخلت عن أنوية تتبع الإشارة والـ Tensor الذان كانا يشكلان جزءاً كبيراً من سعر بطاقات RTX وإستهلاكها للطاقة ويعطيان البطاقة القدرة على تشغيل الألعاب بتقنية RTx أو DLSS لمضاعفة دقة اللعبة دون التأثير على عدد الفريمات التي تعمل بها الألعاب.

مقارنة مع الجيل الماضي :

بالطبع أول ما سيتوارد إلى ذهنك هو الفائدة من وجود مثل هذه البطاقة بدون أنوية RT خصوصاً مع وجود جيل قديم وهو جيل 10xx الذي كان يقدم الأداء المطلوب منه بكل كفاءة ممكنة، الإجابة عن هذا السؤال ستكون صعبة قليلاً، فالبداية يجب أن نعرف بأن مخزون البطاقات الرسومية تأثر بشكل كبير مع إرتفاع أزمة التعدين فالعام الماضي لذا كان من اللازم تقديم بطاقات جيدة بأنوية جديدة وبأسعار أفضل نسبياً تحديداً لمواجهة بطاقات AMD التي كانت تسيطر على الفئة المنخفضة في البطاقات لذا بدأ هذه البطاقات بالظهور.

وإذا أردنا أن نقدم مقارنة سريعة بين بطاقات هذا الجيل وبطاقات الجيل القادم سنجد أن هذه البطاقة تواجه بشكل مباشر بطاقة Geforce 1050ti والتي كانت تصدر بسعر يقترب من 175 دولار أيضاً ولكن كانت أضعف بشكل ملحوظ، فبينما تأتي بطاقة GTX 1650 بعدد أنوية Shader يبلغ 896 نواة تأتي بطاقة GtX 1050 بعدد أنوية 640 نواة وهذا الفرق يبدو واضحاً عند المقارنة بين البطاقتين في أداء البرامج الرسومية والتي تعتمد على هذه الأنوية بجانب أداء الألعاب بالطبع ولكن ليس هذا كل الفرق فبطاقة GTX 1650 تأتي بمعمارية جديدة تدعى TU117 ومبنية على دقة 12nm التي توفر إستهلاك الطاقة وتقلل بشكل كبير من إنتاج الحرارة وسيتضح هذا الفارق في مقارنات الألعاب في الفقرات القادمة .

تصميم بطاقة Zotac GeForce GTX 1650 :

تأتي البطاقة في تغليف Zotac المعتاد بالألوان المميزة للشركة التي تجع بين اللونين الأسود والأخضر، تأتي العلبة بشكل بسيط للغاية ليكمل البساطة التي تقدمها البطاقة سواء في الحجم أو الشكل، البطاقة نفسها يسود عليها اللون الأسود لمروحة التبريد الوحيدة وعليها بالطبع لوجو شركة Zotac، كما يسود اللون الأسود على الشريحة نفسها الخاصة بالبطاقة.

تأتي البطاقة أيضاً بمنفذ HDMI واحد ومنفذ Displayport من نوعية 1.4 واحد ومنفذ DVI واحد ولكن بدون منفذ NVlink الخاص بتوصيل أكثر من بطاقة معاً في وضع SLI.

حجم البطاقة الصغير يجعلها مناسبة للغاية للوضع في أي تجميعة أو جهاز صغير الحجم ولن تستهلك الكثير من المساحة الموجودة على لوحتك الأم وبالطبع كون البطاقة تأتي مزودة باللون الأسود وبدون أي مكونات RGB يجعلها مناسبة بشكل حصري للتجميعات التي يسود عليها اللون الأسود أكثر من أي شيء آخر.

مواصفات بطاقة Zotac GeForce GTX 1650 التقنية :

جاءت المواصفات التقنية المختلفة للبطاقة كالتالي :

النواة المبنية عليها : TU117

أنوية Shader (العدد) : 896

التردد المبدئي: 1485 MHz

التردد الذي قد تصل إليه : 1665 Mhz

ذاكرة البطاقة : 4GB

نوع الذاكرة : GDDR5

تردد الذاكرة : 8 Gbps

سعة الذاكرة : 129bit

إستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة المنتجة :

كما قلنا سابقاً فإن أكثر ما يميز البطاقة هو إستهلاك الطاقة القليل بالإضافة إلى الحرارة المنتجة القليلة خصوصاً مع الضغط وتشغيل الألعاب بشكل كبير، البطاقة تصل في التردد إلى 1665MHz بشكل تلقائي ويمكنك ان تصل بها بكسر السرعة إلى تردد 1850Mhz وهذا أقصى تررد يمكنك أن تصله ويبدأ في التسبب في ضعف الأداء ولكن حتى هذا التردد فإن البطاقة لم تقوم بإنتاج أكثر من 60 درجة سليزية من الحرارة متوفقة في هذا الأمر على كثير من بطاقات الجيل السابق مثل GTX 1050 التي تنتج حوالي 65 درجة مئوية و بطاقة Gtx 1060 التي تنتج حوالي 70 درجة مئوية وحتى بطاقة RX 590 من AMD التي تنتج حوالي 67 درجة مئوية عند نفس الضغط.

أما من ناحية إستهلاك الطاقة فإن البطاقة مع ضغط إستهلاك الألعاب لم تقوم بكسر حاجز الـ 75 واط، بل ولم تصل له في أحيان كثيرة فكثيراً ماكانت البطاقة تستهلك 70-73 واط بشكل مستمر على عكس البطاقات الأخرى حتى من نفيديا فمثلاً بطاقة GTX 960 تستهلك حوالي 119 واط تقريباً عند الضغط العالي وبطاقة GTX 1050 3Gbالتي هي اعضف من بطاقتنا اليوم تستهلك حوالي 73 واط بشكل مستمر وثابت مثل بطاقة GTX 1650 الأقوى منها.

هذا يعني بأن أقل مزود طاقة PSU يستطيع إنتاج 300 واط تقريباً بشكل مستمر وثابت سيكون قادر على تشغيل جهازك بهذه البطاقة بشكل كامل بدون الحاجة إلى إقتناء وحدة طاقة أكبر.

أداء Zotac Geforce GTX 1650 مع الألعاب المختلفة :

بالطبع هذا هو الجزء الذي يهمك، أنت ترغب قبل أن تبدأ في شراء بطاقة GTX 1650 وإختيارها أن تعرف أداء البطاقة وإن كانت جيدة أو حتى متوسطة مع الألعاب التي تهمك، ولكن قبل أن نبدأ في ذكر أداء البطاقة يجب أن أذكركم بأن هذه البطاقة هي بطاقة Entry Level أو بطاقة منخفضة لذا فلا تتوقع منها أداء يستطيع مقابلة ومواجهة أداء البطاقات المرتفعة وبالطبع لا تتوقع الكثير من الفريمات والأداء مع مختلف الألعاب فالبطاقة في المقام الاساسي موجهة ناحية الالعاب الرياضية الخفيفة.

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جميع الإختبارات التي قمنا بها كانت على دقة 1080P لأنها الدقة الأكثر رجوحاً وعلى إعدادات Ultra لأنها الأكثر تطلباً وقوة .

قمنا أيضاً بمقارنة البطاقة ببطاقة GTX 1050 الموجهة للفئة المنخفضة و بطاقة GTx 950 أيضاً .

أما الجهاز الذي قمنا بإختبار البطاقة عليه كانت مواصفاته كالتالي :

ولأننا لم نتملك الوصول إلى بطاقة GTX 950 أو GTX 1060 قمنا بالإعتماد على مصادر خارجية لتقديم أداءهم.

أداء البطاقة مع لعبة Apex Legends :

أداء البطاقة مع لعبة Assassin’s Creed Odyssey :

أداء البطاقة مع لعبة Battlefield V :

أداء البطاقة مع لعبة PUBG :

أداء البطاقة مع لعبة GTA V :

اداء البطاقة مع لعبة Rainbow Six: Siege

نتائج البطاقة مع برنامج Cinebench :

بعض التجميعات المقترحة لتتناسب مع البطاقة وتحصل على أعلى أداء من البطاقة :

تجميعة AMD :

معالج : Ryzen 3 2200 بسعر 1800 جنيه

: Ryzen 3 2200 بسعر 1800 جنيه لوحة أم : GA-A320M-S2H بسعر 1200 جنيه

: GA-A320M-S2H بسعر 1200 جنيه ذواكر وصول عشوائي : 8 جيجابايت من نوع Ballistix Sport 8GB DDR4 2400 CL16 1.2V بسعر 1000 جنيه

: 8 جيجابايت من نوع Ballistix Sport 8GB DDR4 2400 CL16 1.2V بسعر 1000 جنيه قرص صلب : Blue WD10SPZX 1TB SATA 6Gb/s Internal بسعر 800 جنيه

: Blue WD10SPZX 1TB SATA 6Gb/s Internal بسعر 800 جنيه مزود طاقة و غطاء خارجي (Case) من نوع : Cougar MG110 Mini Tower Desktop Case + 350w PSU بسعر 1100 جنيه.

: Cougar MG110 Mini Tower Desktop Case + 350w PSU بسعر 1100 جنيه. بطاقة رسومية : Zotac Geforce GTX 1650 OC بسعر مقارب لـ 3000 جنيه – لم تتوفر بعد فالسوق المحلي –

: Zotac Geforce GTX 1650 OC بسعر مقارب لـ 3000 جنيه – لم تتوفر بعد فالسوق المحلي – إجمالي التجميعة : 8900 جنيه شاملة سعر البطاقة والجهاز بأكمله

تجميعة Intel :

معالج : Core I5 9400 بسعر 3500 جنيه

: Core I5 9400 بسعر 3500 جنيه لوحة أم : B360 Gaming Plus من MSI بسعر 2050

: B360 Gaming Plus من MSI بسعر 2050 ذواكر وصول عشوائي : 8 جيجابايت من نوع Ballistix Sport 8GB DDR4 2400 CL16 1.2V بسعر 1000 جنيه

: 8 جيجابايت من نوع Ballistix Sport 8GB DDR4 2400 CL16 1.2V بسعر 1000 جنيه قرص صلب : Blue WD10SPZX 1TB SATA 6Gb/s Internal بسعر 800 جنيه

: Blue WD10SPZX 1TB SATA 6Gb/s Internal بسعر 800 جنيه مزود طاقة و غطاء خارجي (Case) من نوع : Cougar MG110 Mini Tower Desktop Case + 350w PSU بسعر 1100 جنيه.

: Cougar MG110 Mini Tower Desktop Case + 350w PSU بسعر 1100 جنيه. بطاقة رسومية : Zotac Geforce GTX 1650 OC بسعر مقارب لـ 3000 جنيه – لم تتوفر بعد فالسوق المحلي –

: Zotac Geforce GTX 1650 OC بسعر مقارب لـ 3000 جنيه – لم تتوفر بعد فالسوق المحلي – إجمالي التجميعة : 11,450 جنيه شاملة البطاقة وسعر الجهاز بالكامل.

جميع الأسعار مزودة من موقع Egprices.com

سعر بطاقة Zotac Geforce GTX 1650 وتوافرها فالمنطقة العربية :

تصدر بطاقة Zotac Geforce GTX 1650 4GB بسعر 150 دولار تقريباً أي فحدود 3000 جنيه مصري، لم تتوافر بعد في السوق المصري بشكل رسمي ولكن تأكد بأننا سننشر الخبر فور توافرها في السوق المصري .

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