تكنولوجيا: BenQ تكشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزة العرض المنزلي W1700M وTK800M 4K

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة BenQ عن الإصدارات الجديدة من أجهزة العرض المنزلي W1700M وTK800M 4K، حيث يتوفر كلا الجهازين خلال هذا الشهر، كما يدعم كلا الجهازين محتوى 4K.
يأتي جهاز العرض BenQ W1700M بميزة دعم إخراج محتوى 4K UHD بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما يأتي بميزة دعم 8.3 مليون بيكسل في كل إطار، بهدف تصغير ملف التعريف الخاص بجهاز العرض.
كما يستخدم جهاز W1700M تقنية DMD DLP بحجم 0.47 إنش، كما يدعم تقنية الشركة للألوان السينمائية CinematicColor، ويدعم أيضاً تقنية HDR10، و HLG.
بينما يأتي جهاز BenQ TK800M أيضاً بميزة دعم محتوى 4K، مع تصميم يدعم عرض الأحداث الرياضية بشكل خاص، كما تم ترقية نطاق التدرج اللوني مع تحسينات أكثر، ويدعم أعلى سطوع 3000lm، مع ميزة إخراج محتوى 4K UHD بدقة 3840 في 2160 بيكسل.
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