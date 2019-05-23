تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A70S بمستشعر 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A70S لاحقاً هذا العام والذي يأتي للمرة الأولى في الهواتف الذكية بمستشعر 64 ميجا بيكسل.

قدمت شركة سامسونج هذا العام مجموعة مميزة من سلسلة هواتف Galaxy A، والتي جاءت بتصميم مميز مع تسعير جيد للمستخدمين، وقد أطلقت مؤخراً هاتف Galaxy A70 الذي جاء بمستشعر 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

وفي تسريبات جديدة خرجت اليوم من كوريا، تم تأكيد خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A70S الذي ينطلق للمرة الأولى في الهواتف الذكية بمستشعر 64 ميجا بيكسل، على أن ينطلق الهاتف لاحقاً هذا العام.

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ومن المقرر أن يضم هاتف Galaxy A70S مستشعر ISOCELL Bright GW1 الذي أعلن عنه من سامسونج في بداية هذا الشهر، حيث يتميز المستشعر بدقة 0.8 ميكرومتر، كما يحاكي مستشعر ISOCELL Bright GM1 بدقة 48 ميجا بيكسل الذي يعمل على دمج البيكسل بتقنية Tetracell بإستخدام خوارزمية، على أن يدعم المستشعر الجديد إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، حيث يعمل المستشعر على دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة لدعم زيادة حساسية الضوء.

كما يأتي المستشعر بتقنية DCG التي تعمل على تحويل الضوء إلى إشارات كهربائية وفقاً للإضاءة المحيطة وتقنية التركيز التلقائي Super PD، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف Galaxy A70S خلال الفترة القادمة.

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