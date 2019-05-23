الكشف عن نسخة Game Of Thrones من الهاتف Galaxy Fold المرصعة بالذهب

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما سمعت عن الشركة الروسية Caviar التي تقوم بتخصيص بعض الهواتف الذكية الراقية مثل iPhone من خلال منحها بعض الذهب والألماس. حسنًا، لقد قررت هذه الشركة الروسية اليوم المضي قدمًا في عملها والقيام بالكشف عن نسخة خاصة جدًا من الهاتف القابل للطي Galaxy Fold الذي تأجل إطلاقه في الأسواق بسبب بعض مشاكل الجودة. هذه النسخة الجديدة من الهاتف Galaxy Fold تستلهم فكرتها من السلسلة الشهيرة Game Of Thrones والرواية التي لم تصدر بعد بعنوان ” رياح الشتاء “.

يتم تغطية الجزء الخارجي من الهاتف Galaxy Fold بعناصر ذهبية، في إشارة إلى قصة ” أغنية من الجليد والنار ” الشهيرة، والتي حولتها شركة HBO إلى سلسلة Game Of Thrones التي إنتهت أخيرًا في الأسبوع الماضي. تقول شركة Caviar أنها ستقوم بإطلاق سبع وحدات بتصميم فريد وهي متوفرة بالفعل للطلب المسبق.

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ووفقا للبيان الصحفي، فهو يقول : ” ستبدأ عملية البيع عندما تبدأ شركة سامسونج رسميًا بيع الهاتف Galaxy Fold “. وبطبيعة الحال، سلسلة Game Of Thrones لا تثير إعجاب كل شخص، لذلك تقدم شركة Caviar تصميمين مبسطين للهاتف Galaxy Fold يستندان على ألياف الكربون والجلود، وبالطبع المزيد من الذهب. سعر نسخة Game Of Thrones من الهاتف Galaxy Fold هو 999000 روبل روسي، وهو ما يعادل 7700 دولار أمريكي.

تقدم شركة Caviar هذه النسخة للجمهور العالمي بسعر أعلى قدره 8180 دولار أمريكي، وهو ما يعني أن نسخة Game Of Thrones من الهاتف Galaxy Fold تكلف أربعة أضعاف سعر النسخة الأصلية البالغ 1980 دولار أمريكي.