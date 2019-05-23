الصين تستحوذ على سوق مكبرات الصوت الذكية في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - إزدهر قطاع مكبرات الصوت الذكية في الصين حيث حقق نموًا بنسبة 500 في المئة في الربع الأول من هذا العام. خلال الأشهر الأربعة الأولى، تم شحن 10.6 مليون وحدة لمساعدة الصين على تأمين 51 في المئة من السوق العالمي. من ناحية أخرى، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية شحن خمسة ملايين وحدة فقط خلال نفس الفترة مما جعلها تحصل على 24 في المئة فقط من حصة السوق.

إستحوذت Baidu على المركز الأول في السوق الصيني بسبب الصفقة الحصرية مع وكالة الأنباء الصينية CCTV. وهذا بدوره أعطى العلامة التجارية جمهورًا أكبر خلال موسم عطلة رأس السنة الصينية. وشهدت كل من Alibaba و Xiaomi و Tencent نموًا مضاعفًا خلال هذه الفترة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت المحللة Nicole Peng من مؤسسة Canalys بالقول : ” التطور السريع في الصين مدفوع إلى حد كبير بالباعة الذين يتدفقون مع كميات كبيرة من الأموال لتحقيق الحصة المهيمنة بسرعة. ويتم تفضيل هذه الإستراتيجية من قبل مقدمي خدمات الإنترنت مثل Baidu و Alibaba و Tencent “.

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واصلت Xiaomi و Alibaba نموها منذ الربع الأخير من العام 2018 بفضل العروض الترويجية المماثلة خلال موسم العطلات في الصين. بشكل عام، تسير العلامات التجارية الصينية نحو الأرباح الفورية، مما ساعد أيضًا في زيادة مبيعاتها.

من ناحية أخرى، ركزت أمازن وجوجل على تحسين المنظومات الخاصة بها وإضافة المزيد من العتاد لمكبرات الصوت الذكية الخاصة بها مثل الشاشات والكاميرات لتعزيز وظائفها.