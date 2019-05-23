الهاتف Asus Zenfone Max M2 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في أوائل الشهر الماضي، قامت شركة Asus بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus Zenfone Max M2 في الهند. الآن، بعدما تم التأكد من أن التحديث خالٍ من المشاكل قامت الشركة التايوانية بإطلاق هذا التحديث لملاك الهاتف Asus Zenfone Max M2 على الصعيد العالمي.

هذا التحديث يحمل البنية رقم 16.2018.1905.42، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.