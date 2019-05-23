آبل تعتزم إطلاق تقنية للإعلانات تحافظ على الخصوصية

قالت شركة آبل يوم الأربعاء إن المحرك “ويب كيت” Webkit – الخاص بمتصفح الويب التابع لها سفاري – سيطلق تقنية جديدة لتتبع نقرات الإعلانات، وذلك مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وأوضحت الشركة في منشور على المدونة الخاصة بمحرك “ويب كيت” أن هوية المستخدمين لن تُحدد على نحو فريد، عبر مواقع الويب التي يزورونها من أجل تتبع نقرات الإعلانات، وستسمح التقنية الجديدة لتلك المواقع فقط بالمشاركة في قياس النقرات، وليس أي جهات خارجية “غير شفافة”.

ويُعتقد أن خطوة آبل الجديدة تُظهر كيف أن زيادة التدقيق العام الذي أصبحت تخضع إليه شركات وادي السيليكون يفرض مزيدًا من الشفافية، لا سيما أن منافستيها التقنيتين: فيسبوك، وجوجل، واجهتا صعوبات في فضائح بيانات الخصوصية.

وفي حدثها الذي أقامته في شهر آذار/ مارس الماضي، جعلت آبل من الخصوصية محور التركيز مع الإعلان عن +Apple News، وهو تطبيق إخباري قالت: إنه لن يبلغ عما يقرأه المستخدمون للمعلنين، كما أعلنت خلال الحدث عن بطاقة ائتمان بالتعاون مع بنك “جولدمان ساكس” Goldman Sachs قالت أيضًا: إنها لن تبيع بيانات المستخدمين إلى المسوقين.

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وتتجنب تقنية الويب الجديدة من Webkit وضع أي ثقة في أي من الأطراف الخارجية، سواء كانت الشبكة أو التاجر، كما أنها تقيد الاتصالات بينهما؛ لمنع مشاركة البيانات التي يمكن أن تتعقب مستخدمًا فرديًا.

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يُشار إلى أن شركة جوجل سبقت آبل في مثل هذه الخطوة، إذ أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها ستطرح وظيفة شبيهة بلوحة القيادة في متصفح كروم؛ لتزويد المستخدمين بمزيد من التحكم في التخلص من ملفات تعريف الارتباط، أو ما يُعرف أيضًا بـ “كوكيز” Cookies.