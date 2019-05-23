Airbnb تطلق منصتها الإلكترونية وتطبيقاتها باللغة العربية

أعلنت Airbnb أن منصتها الإلكترونية العالمية الخاصة بأماكن الإقامة والتجارب السياحية سوف تصبح متاحة باللغة العربية؛ للسماح لقاعدتها المتنامية – من زوار الموقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بالحصول على تجربة سفر مميزة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة.

ويندرج تقديم الموقع الإلكتروني – والتطبيقات العاملة بنظامي آي أو إس iOS، وأندرويد باللغة العربية – ضمن إطار التزام Airbnb الراسخ المستمر تجاه المنطقة، ويسهم ذلك في تعزيز رسالتها الرامية إلى إنشاء مجتمع يمنح شعوراً حقيقياً بالانتماء، في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لمستخدمي أجهزة الحاسب الدخول بكل سهولة إلى منصة Airbnb باللغة العربية، عبر اختيار “العربية” ضمن قائمة اللغات على الموقع.

بينما يتعين على المستخدمين الراغبين بالدخول إلى تطبيقات Airbnb باللغة العربية – على الأجهزة العاملة بنظامي آي أو إس، وأندرويد – التأكد من امتلاكهم للنسخة رقم 19.20.1 من التطبيق، والقدرة على تغيير اللغة المستخدمة في إعدادات النظام التشغيلي.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية الوصول باللغة العربية إلى جميع مزايا منصة Airbnb، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الصفحات التي تعرض آلاف المنازل، والتي تقدم أماكن الإقامة، وتتيح التجارب حول العالم، فضلاً عن المحتوى الذي يوفر نصائح ومعلومات حول السفر، أو الاستضافة عبر الموقع.

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ويحظى موقع Airbnb بحضور قوي ومتنام داخل دبي وخارجها، إذ لطالما استخدم المضيفون والضيوف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه المنصة، منذ انطلاقتها الأولى قبل 10 أعوام؛ لحجز الإقامات حول العالم، أو إدراج منازلهم لاستقبال الضيوف والسياح.

كما أصدرت Airbnb بيانات جديدة أشارت إلى توفر أكثر من 70 ألف عرض لأماكن الإقامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ للحجز عبر الموقع.

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ووصل عدد عروض أماكن الإقامة التي أتاحها الموقع في دولة الإمارات إلى 10 آلاف عرض بتاريخ الأول من شهر يناير 2019، حيث استقبل المضيفون في الدولة أكثر من 145 ألف ضيف من مختلف أنحاء العالم، وهذا يمثل نمواً سنوياً بنسبة تزيد عن 63 في المئة.

وكانت Airbnb قد أطلقت في عام 2017 منصة “تجارب” في دبي، والتي تتضمن جولات وأنشطة سياحية يقودها عدد من السكان المحليين الشغوفين، وتتيح لزوار الإمارات فرصة اختبار الضيافة العربية الأصيلة بشكل مباشر.

ويوفر الموقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً أكثر من 750 تجربة متميزة في الأردن، والمغرب، والإمارات، ومصر، مع أكثر من 120 تجربة في الإمارات وحدها.

وضمن إطار التزامها الراسخ بالمنطقة، أبرمت Airbnb مذكرة تفاهم مع “دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي” في عام 2016، ومع إمارة رأس الخيمة في عام 2018، لتعزيز قطاع الضيافة في الإمارتين، والإسهام في نمو وتنوع الخيارات المتاحة للسياحة.

كما تعاونت Airbnb خلال العام الماضي مع “دائرة الثقافة والسياحة” في أبوظبي بهدف الترويج للتجارب السياحة في الإمارة، والتي تتيح للضيوف من مختلف أنحاء العالم فرصة اختبار أنماط حياة السكان المحليين فيها.

وقال هادي موسى، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Airbnb، بهذه المناسبة: تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة مهمة جداً بالنسبة لنا، ولذلك يسعدنا اليوم أن نطلق موقع Airbnb باللغة العربية، ويُستخدم الموقع من مختلف أنحاء المنطقة منذ إنشائه قبل 10 أعوام؛ لحجز أماكن إقامة، وخوض تجارب سفر مميزة، تلبي كافة احتياجات ومتطلبات المسافرين، ونتطلع لمنحهم شعوراً حقيقياً بالانتماء عبر تمكينهم من إجراء عمليات الحجز باللغة العربية، كما نهدف إلى إلهام المزيد من المسافرين العرب لاستكشاف وجهاتهم السياحية المفضلة، من خلال تزويدهم بتجارب السفر والإقامة المحلية الأصيلة عبر منصة Airbnb، وتشتهر الضيافة العربية الأصيلة على الصعيد العالمي، ومن هنا، تسعى Airbnb لتشجيع المزيد من سكان المنطقة على مشاركتها من خلال استضافة الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: يعتبر التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أهم الركائز التي تساهم في محافظة دبي على نجاحها المستمر، وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الرائدة عالمياً، وتحرص مختلف الأطراف على توفير خيارات أكثر، تتناسب مع احتياجات المسافرين المختلفة، وتتوافق مع توجهات السوق، فيما تساهم شراكتنا مع Airbnb في ترسيخ مكانة دبي التنافسية في المنصات الرقمية، عبر استعراض ما توفره المدينة من خيارات متعددة للإقامة بطريقة آمنة وشفافة، ولا شك بأن التحديثات الأخيرة للمنصة ستساعدنا على توفير الراحة، وكذلك سهولة الوصول للمتعاملين الذين يستخدمون الإنترنت، وهو ما من شأنه تحفيز الطلب المبني على الابتكار، وزيادة جاذبية دبي لدى شريحة أوسع من المسافرين حول العالم.