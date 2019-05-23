تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى جديد يمكنه إنتاج فيديو مزيف بناءً على صورة واحدة لوجهك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الـ Mona Lisa واحدة من أكثر الأعمال الفنية شهرة فى التاريخ، والآن تم إحيائها مرة أخرى بواسطة ذكاء اصطناعى جديد، إذ طور الباحثون خوارزمية جديدة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو مزيفة للأشخاص، بناءً على صورة واحدة لوجههم.
ولتدريب الخوارزمية، غذى الباحثون النظام بأكثر من 7000 مقطع فيديو لمشاهير من مقاطع فيديو يوتيوب، وسمح هذا للخوارزمية بتعلم حركات ومعالم الوجه، بما فى ذلك العينين وأشكال الفم وطول الأنف وشكله.
وعندما قام الباحثون بعد ذلك بتغذية الخوارزمية بصورة ثابتة للوجه، أصبحت قادرة على تحديد المعالم وتطبق نفس الحركات عليها.
وفى دراستهم التى نُشرت على arXiv، أوضح الباحثون: "إن البرنامج ينفذ تعليماً مطولاً على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو، وبعد ذلك يكون قادرًا على تطبيق ما تعلمه على صور ثابتة ةإعادة إحيائها."
ولاختبار الخوارزمية، قام الباحثون بتغذية الصور الثابتة من الوجوه المعروفة، بما فى ذلك الموناليزا وألبرت أينشتاين مارلين مونورو، وعلى الرغم من كون مقاطع الفيديو الناتجة زائفة، فهى واقعية بشكل مخيف.
الصور الثابتة
يذكر أن فى العام الماضي، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت، وأظهرت المشاهير فى مواقف فاضحة مزيفة، ومن بين المشاهير الذين استُهدفوا فى مقاطع الفيديو، إيما واتسون ، وميلانيا ترامب ، ومايسى ويليامز ، وجال جادوت.
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