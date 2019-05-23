شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HyQReal روبوت جديد يمكنه سحب طائرة وزنها ثلاثة أطنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما يزيد قليلاً عن شهر واحد من تمكن مجموعة من الكلاب الآلية من شركة SpotMini من سحب شاحنة ضخمة، اختبر باحثون من معهد IIT الإيطالى، روبوت جديد على شكل كلب أيضا يحمل اسم HyQReal.

وقال الباحثون فى بيان إن روبوت HyQReal سحب طائرة ركاب من طراز Piaggio P180 Avanti سعة ثلاثة أطنان الأسبوع الماضى فى مطار جينوفا بإيطاليا أثناء الاختبارات، وهذا يعنى أنه يتمتع بقوة كبيرة للغاية.

ويعد روبوت HyQReal كبير نسبيًا، لا سيما بالمقارنة مع MIT's Mini Cheetah، إذ يبلغ طوله 1.3 متر، ويزن حوالى 130 كيلوجراما.

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وقال كلاوديو سيمينى قائد المشروع فى مختبر ديناميك فى المعهد فى بيان :"سمح لنا سحب الطائرة بإظهار قوة الروبوت واستقلاله، كما أردنا تحقيق شيء لم يحدث من قبل، ونجحنا فى ذلك الأسبوع الماضى".

ويأمل الباحثون فى المعهد تصميم HyQReal ليكون أكثر دواما حتى يمكن استخدامه فى حالات متعددة مثل الاستجابة للكوارث والزراعة وعمليات التفتيش.