شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. استخدام هاتفك أثناء التسوق قد يكلفك مشتريات أكثر بنسبة 41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسات أجريت بجامعة باث و كلية ستوكهولم للاقتصاد وكلية بابسون فى ماساتشوستس، وكذلك جامعة تينيسى أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء التسوق، أكثر عرضة لإنفاق الأموال بمعدل 41% عن الآخرين.

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لإجراء الدراسة ارتدى المتسوقون نظارات متطورة من أجل تسجيل العين ونظراتهم للأشياء، وركز العلماء على قياس الوقت الذى قضوه بالمتجر وعدد المرات التى نظروا بها إلى منتج أو سعره، وما إن كانوا يحملون هواتف محمولة أم لا.

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وأتضح أن المتسوقين الذين يتصفحون مواقع التواصل الإجتماعى ويجرون المكالمات أثناء التسوق يمشون ببطء عن الأخرين مما يجعلهم يتفقدون رفوفاً أكثر، حيث سجلت إحدى الدراسات أنهم اشتروا منتجات إضافية بنسبة 41% فى حين قدرت دراسة أخرى المشتريات الإضافية بـ 51%

ويحدث هذا نتيجة الابتعاد عن قائمة التسوق التى وضعوها والالتفات إلى مزيد من المنتجات التى تجذبهم لشرائها.