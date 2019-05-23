شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات واسعة لتليجرام بعد اقتراح "إيموشن" حقيبة النقود عند كتابة "اليهود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض تطبيق تليجرام لانتقادات واسعة، بعد أن اقترح على مستخدميه "إيموشن" حقيبة النقود وعلامة الدولار، عند كتابة كلمة "يهودي"، مما اعتبرته الجالية اليهودية معاداة للسامية، بينما أكدت الشركة أنه حدث بسبب "خطأ" من أحد موظفيها.



تليجرام

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ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يبدو أن الرموز وارتباطها بمصطلح "يهودي" قد تم اقتراحها من قِبل مستخدم، وتمت الموافقة عليها بواسطة موظف دون ملاحظتها، حتى تعثر المستخدمون بها عن طريق الصدفة، وقاموا بالإبلاغ عنها إلى تليجرام، وقد تم الآن تصحيح الخلل.

وظهرت الرموز التعبيرية بجانب الرموز التقليدية لليهودية، مثل الكنيس ونجم داود، وقال ممثل للشركة إن الخطأ قد حدث بعد أن قدم مستخدم تليجرام اقتراحًا باستخدام هذه الرموز التعبيرية لكلمة "يهودي".